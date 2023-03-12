بشعرها وبمكياج لافت.. حلا شيحة: قراراتي الخاطئة أبعدتني عن حقيقتي

بعد خلعها الحجاب وحذف معظم صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة المصرية حلا شيحة لإثارة الجدل مجدداً بصورة جديدة.

فقد نشرت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة جديدة لها، وهي بشعرها بدون حجاب وتضع الكثير من مساحيق التجميل على بشرتها.

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وكتبت "تعلمت خلال رحلتي في الحياة أن أخطائي ومخاوفي وقراراتي الخاطئة أبعدتني عن حقيقتي، ولكني أدركت أنها منحتني القوة التي أعيشها الآن، وجعلتني أرى قدراتي الحقيقية".

وكانت حلا شيحة قد نشرت قبل أيام، أول رسالة إلى جمهورها، وقالت إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، ولكنها تفضل عدم الحديث الآن.

نصف حجاب.. ثم بدونه

ومنذ شائعات انفصالها عن زوجها معز مسعود، حذفت حلا صورها وصور أبنائها من تطبيق الصور الشهير، إلا أنها عادت ونشرت صورة بـ"نصف الحجاب" حيث يظهر جزءا من شعرها ثم بدأت بنشر صورها بدون حجاب تماماً.

يذكر أن حلا شيحة عادت لارتداء الحجاب بعد زواجها من الداعية معز مسعود في فبراير 2021، وأعلنت بعد ذلك اعتزال الفن نهائياً.

معز مسعود يلتزم الصمت

في الوقت نفسه، مازال معز مسعود صامتاً، ولم يعلق على الأخبار المتداولة بشأنه هو وزوجته، ومازالت صورته بصحبة حلا شيحة بعد الزواج تتواجد على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام".

والداعية معز مسعود تزوج 4 مرات ففي 2003، تزوج للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأميركية وتدعى سارة.

وفي العام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، إلى أن تزوج حلا شيحة في 2021.