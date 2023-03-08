اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حلا شيحة 2
حلا شيحة (الصورة من حساب الفنانة على "إنستغرام")

رسالة غامضة من حلا شيحة.. وصور جديدة بدون حجاب

القاهرة- أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رغم الضجة التي أحدثتها صورها مؤخرا، ما زالت الفنانة المصرية حلا شيحة تلتزم الصمت حول كل ما يجري في حياتها الخاصة، لاسيما مسألة انفصالها أم لا عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

حلا شيحة في صورة جديدة محيرة.. هل خلعت الحجاب؟ سوشيال ميديا حلا شيحة في صورة جديدة محيرة.. هل خلعت الحجاب؟

لكنها حيرت متابعيها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعد أن اختفت منه كافة صورها، قبل أن تعود وتنشر صورا جديدة لها بلا حجاب للمرة الثانية.

أما المرة الأولى فكانت قبل سنوات بعد أن أعلنت اعتزالها وارتداءها الحجاب، لكنها عادت وشاركت في عدد من الأعمال، قبل أن تعود ثانية للحجاب وتختفي من الساحة الفنية، بالتزامن مع زواجها من الداعية معز مسعود.

رسالة حلا شيحة

حلا شيحة
حلا شيحة

"لا تثق سوى بنفسك"

ولم توضح شيحة تفاصيل تلك الخطوة، لكنها نشرت عبر خاصية القصص المصورة بانستغرام، رسالة غامضة، تقول فيها بالإنجليزية "أنا أؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب.. الناس يتغيرون لذلك تتعلم أن تتركهم.. الأشياء تحدث بطريقة خاطئة لذلك أنت تثمنها حينما تحدث بشكل صحيح.. تصدق الكذب لذلك عليك أن تتعلم ألا تثق سوى بنفسك.. في بعض الأحيان تتفكك الأشياء الجيدة لذلك يمكن للأشياء الأفضل أن تنهار".

ثم قررت الفنانة المعتزلة أن تغلق التعليقات الخاصة بالجمهور على الصور، في ظل الانتقادات الكبيرة التي واجهتها.

لكن بعد ذلك نشرت مجموعة أخرى من الصور دون حجاب، كما شاركت جمهورها تجربتها مع نظارتين جديدتين.

كذلك نشرت مقطع فيديو يجمعها بابنتها وهما يتحدثان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قصة زوجة وأم لـ8 أطفال تختصر ظاهرة العنف ضد النساء بأفغانستان قصة زوجة وأم لـ8 أطفال تختصر ظاهرة العنف ضد النساء بأفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط