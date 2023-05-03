شاهد.. محمد رمضان يستعرض أسلحة من الذهب ويغضب متابعيه

لا يكف النجم المصري محمد رمضان، عن إثارة الجدل في تصرفاته وإطلالاته، فبعد صابونة ومعجون الذهب خرج الفنان ليستعرض أسلحة مطلية بالذهب يبدو أنها تعود له.

وشارك صاحب "نمبر ون" متابعيه عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو وهو يمسك بسلاح كلاشينكوف ومسدس يدوي، مستعرضاً أنهما محشوان بالرصاص.

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وانتهى الفيديو بصورة لمحمد رمضان ممسكا بالسلاحين في يديه، وخلفه لوحة مستوحاة من فيلم Godfather.

كما أرفق رمضان الفيديو بأغنيته من فيلم "هارلي"، وعلَّق: "اللهم آتنا خيرهم واكفنا شرهم"، في إشارة إلى أنها تعود لملكيته.

هذا الفيديو قوبل باستهجان من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنه لم تمر فترة طويلة على وفاة مواطنه الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ، إذ كتب أحدهم منتقدًا: فى زميل متوفى اترحم عليه أفضل من اللي بيتعمل ده!!

كما كتب آخر: "المصريون كلهم حزناء على مصطفى درويش باستثناء رمضان عايش بكوكب ثاني".

في المقابل، حظي فيديو رمضان بعدد مشاهدات وصل المليون وإعجابات وصلت إلى 33 ألف.

يشار إلى أن محمد رمضان اعتاد على إثارة الجدل في كل ظهور له، ودائماً ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يراها البعض "مستفزة".

وقد نشر، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر قيامه بفتح علبة تحتوي على صابونة، قال إنها من الذهب الخالص عيار 24، ليستخدمها في غسيل وجهه.

كما نشر مقطعا آخر، ظهر فيه وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب "عيار 24".