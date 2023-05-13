شاهد.. حسام حبيب يرشد شيرين بطريقة الغناء ويراقصها

ممسكة يده، فيما يراقصها ويغني معها ويرشدها حول طريق الغناء.. هكذا أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع زوجها الفنان حسام حبيب في آخر ظهور لهما بأحد الأعراس.

فقد تداول محبو شيرين عبر إنستغرام، فيديوهات للثنائي وهما يحييان فرحاً ويغنيان مع بعضهما أغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني"، والتي أطلقاها قبل 4 سنوات.

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يرشدها للغناء

وظهر حسام ممسكاً يد زوجته ويرشدها إلى المقاطع التي عليها أداؤها، في مشهد لاقى إعجاب الجميع، وفق التعليقات.

أتى هذا الظهور بعد أيام من آخر إطلالة لهما على هامش مشاركة شيرين في حفل "روائع الموجي"، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، الخميس قبل الماضي. حيث قالت حينها خلال لقائها ببرنامج "ET بالعربي": "حسام زي القمر عماله أعاكسه من الصبح، حسام بيتكسف، لكن بيدعمني دايما وبقوله ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول، سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا هو أهلي كلهم"، مضيفة: "هنتعاون سوا في عمل قريب وعشان نطلع حاجة حلوة وفن حلو أكيد بياخد وقت، فإحنا كنا بنتعب عشان نطلع أغاني حلوة تليق بالناس، وتليق بإننا نعمل ده مع بعض تاني، وتكون مختلفة وجديدة".

أزمات كثيرة

يشار إلى أن صاحبة "جرح تاني" كانت واجهت مؤخرا العديد من الأزمات الصحية والنفسية حجبتها عن الجمهور، من بينها خلافات مع حبيب أدت بهما إلى طلاق ثم عودة، ومشاكل مع أسرتها التي أودعتها المستشفى للعلاج من الإدمان.

إلا أنها عادت ثانية بنشاط فني لامع، وسط تشجيع كبير من محبيها، حتى إنها أعلنت مشاركتها في عمل فني بالتعاون مع نتفليكس من أجل تقديم فيلم وثائقي عن حياتها ومشوارها الفني.