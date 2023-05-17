حلق لحيته.. بالدوين يحتفل بانتهاء فيلم قتلت فيه مديرة التصوير

بعد الحادثة المأساوية التي أدت لمقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز، أعلن بطل فيلم (راست) أليك بالدوين عن انتهاء تصوير الفيلم الذي شغل هوليوود ووسائل الإعلام حينها، ليحلق لحيته التي لازمته طوال فترة العمل.

وعبر النجم الأميركي أمس الثلاثاء في منشور عبر حسابه في "إنستغرام" عن احتفاله بانتهاء التصوير، حيث ظهر في صورة نشرها برفقة الممثل الشاب باتريك سكوت ماكديرموت، وكانت السعادة واضحة على وجوههم بسبب الانتهاء بعد كل الظروف السيئة التي مرت على فريق العمل.

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كما كتب أليك بالدوين في التعليق المرفق "اليوم الأخير في تصوير RUST مع هذا الشاب.. ممثل موهوب للغاية وشاب جميل أمامه مستقبل مشرق".

ولم يكتف أليك بهذه الصورة فقط، بل شارك صورة ثانية بعد أن حلق ذقنه وكان مستلقياً في سريره، وكتب "يا إلهي أشعر بالراحة.. إني تخلصت من اللحية".

يذكر أنه خلال تصوير هذا الفيلم توفيت "هتشينز" في موقع التصوير داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، في 21 أكتوبر 2021 عن عمر ناهز الـ 42 عاماً، بعد أن أطلق أليك بالدوين النار عليها من مسدس كان يحمله، ولكن من المفترض أن تكون الذخيرة غير حقيقية مخصصة للتصوير فقط.

فيما أعلن بالدوين في أكتوبر 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز تُسقط بموجبه الدعوى المدنية التي رفعتها على النجم. ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وقضت المحكمة بالحكم على مساعد المخرج الأول ديف هولز للفيلم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد اتفاق أقر فيه بالذنب، ومن بعد مرور حوالي 18 شهراً على حادثة القتل تم الإعلان عن استئناف عمليات التصوير ولكن ضمن شروط محددة كان أهمها منع استخدام أسلحة في التصوير.

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.