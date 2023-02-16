بعد قتل المصورة.. أليك بالدوين يعود لفيلمه وزوج القتيلة يشارك

بعد الحادثة التي هزت هوليوود وتعليق إنتاج فيلم "راست" الذي أودى بحياة مديرة التصوير السينمائية، يستعد الممثل الأميركي أليك بالدوين الذي وُجهت له تهمة القتل غير العمد في موقع التصوير عام 2021، للعودة إلى إنتاج العمل بمشاركة زوج القتيلة ألينا هاتشينز.

وبحسب بيان نشره موقع E! News، فإن استئناف العمل سيبدأ في الربيع المقبل مع أفراد طاقم العمل الأصليين، كما ستنضم وجوه جديدة إلى الفيلم، بمن فيهم زوج (القتيلة ألينا)، ماثيو هاتشينز كمنتج منفذ وبيناكا كلاين التي ستعمل كمصورة سينمائية مكان ألينا.

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إضافة ضابطي سلامة

من جانبه، قال مخرج الفيلم جويل سوزا، في البيان: "على الرغم مما حدث، إلا أنني ممتن لفريق الإنتاج اللامع والمتفاني الذي انضم إلى الطاقم السابق، الطاقم الملتزم باستكمال ما بدأته أنا وألينا.. سأكرس كل جهدي في هذا الفيلم لتكريم إرث ألينا وجعلها فخورة".

ووفقاً للبيان، تم إضافة ضابطي السلامة غاري جنسن وبول جوردن من شركة تينيت لسلامة الإنتاج.

كما لفت البيان إلى أن الإنتاج سيستمر في الاستفادة من أعضاء طاقم النقابة وسيتم حظر استخدام الأسلحة العاملة أو أي شكل من أشكال الذخيرة. الذخيرة الحية لطالما كانت ممنوعة في موقع التصوير".

يأتي الإعلان عن عودة الإنتاج بعد مرور أكثر من سنة على الحادثة الأليمة وتوقف إنتاج الفيلم.

متهم بالقتل غير العمد

وكان قد تم توجيه تهمة القتل غير العمد للممثل الأميركي في نهاية الشهر الماضي، إذ يواجه أليك بالدوين تهمة جنائية مرتبطة بحادثة مقتل ألينا هاتشينز في العام 2021، وفق ما قال مكتب المدعي العام في مقاطعة سانتا في بولاية نيو مكسيكو لموقع CNN.

وأشارت الوثائق الصادرة عن مكتب المدعي العام بان أليك لم يأخذ التدريبات على السلاح في موقع تصوير الفيلم على محمل الجد، وجاء في الوثيقة بما معناه: "كان مقررا عقد جلسة تدريبية على السلاح على الأقل لمدة ساعة أو أكثر ولكن التدريب الفعلي لم يكن لأكثر من نصف ساعة وفقاً لما ذكرته مسؤولة السلاح هانا ريد، إذ أن أليك كان مشتتاً ويتحدث في الهاتف مع عائلته أثناء التدريب".

كما تم تحميل مسؤولية كبيرة لهانا وتم توجيه لها تهمة القتل غير العمد، وذلك لأنها لم تصر على تدريب أليك على تدريبات السلامة، كما أنها لم تتأكد من الرصاصات المحملة في السلاح.

اتفاق مع عائلة القتيلة

يذكر أن بالدوين أعلن في أكتوبر 2022 أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة هالينا هاتشنز تُسقط بموجبه الدعوى المدنية التي رفعتها على النجم. ولم يُكشف عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وحصلت الحادثة في 21 أكتوبر 2021 في موقع تصوير "راست" داخل مزرعة في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، عندما ضغط بالدوين على الزناد من سلاح كان يُفترض أنه يحوي طلقات خلبية، لكن مقذوفة حيّة أصابت مديرة التصوير البالغة من العمر 42 عاماً هالينا هاتشنز أدت إلى مقتلها، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح.

صدمة كبيرة

وأحدث هذا الحادث صدمة كبيرة في هوليوود، وكان له وقع قوي جداً داخل الولايات المتحدة وخارجها، وأدى إلى تصاعد المطالبات بمنع وجود أي أسلحة نارية في مواقع التصوير.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج "راست"، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من عائلة الراحلة هالينا هاتشينز، لكنه دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير أن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.