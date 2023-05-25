سيجار وذهب ودولارات.. هكذا احتفل محمد رمضان بميلاده

مجدداً، عاد اسم الفنان المصري محمد رمضان للواجهة في ضجة أخرى مختلفة عن دولارات الطائرة.

فقد احتفل "نمبر 1" مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعيد ميلاده الـ35، ناشراً مقطع فيديو من إحيائه حفلًا في أميركا مؤخرا.

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مليء بالذهب والدولارات

ونشر رمضان الفيديو معلقاً: "الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي، النهاردة عيد ميلادي، بس في أميركا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت"، قائلًا: "أحلى عيد ميلاد وسط عيلتي".

إلا أن الأمور لم تمض بهذه السلالة، فـ"النمبر 1" بات معتاداً على إثارة الجدل، إذ عاد ونشر فيديو آخر ظهر فيه عاملون في الفندق يحتفلون بالفنان أيضاً، لكن على طريقته.

وظهر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في انستغرام هذه المرة، عاملو الفندق وقد دخلوا غرفته مع قالب حلوى مليء بالذهب والدولارات.

وقد لاقى الفيديو انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض استفزازا جديدا من تصرفات رمضان، وفق التعليقات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، حيث نشر قبل أيام أيضاً صورا عبر حسابه في فيسبوك، من طائرته الخاصة وإلى جانبه حزم من الدولارات، ما فتح عليه أبوابا من التدقيق وصلت لمطالبة برلمانية بملاحقته بالضرائب.

وفي أبريل 2021، ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بكمية كبيرة من الأموال في مسبح.

وما ساعد في تأجيج الجدل وقتها أن الأمر تزامن مع صدور حكم قضائي ضده يلزمه بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في القضية الشهيرة بينهما، لكن تبين لاحقا أن هذا كان جزءا من تصوير أغنية.

"ع الزيرو"

يشار إلى أن محمد رمضان يواصل تصوير فيلم "ع الزيرو" والمقرر عرضه في عيد الأضحى لعام 2023، ضاماً عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي.

في حين شارك الفنان محمد رمضان مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.