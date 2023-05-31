بعمر 82.. آل باتشينو يرزق بطفل من صديقته الكويتية

أكد الممثل الأميركي المعروف آل باتشينو أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأفاد موقع "TMZ" بأن آل باتشينو البالغ من العمر 82 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً في عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022.

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ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.

وسيبلغ آل باتشينو 100 عام عندما يبلغ طفله الجديد 18 عاماً.

تفوق على دي نيرو

ويتفوق بذلك على دي نيرو البالغ من العمر 79 عاماً، والذي أنجب للتو طفلاً من تيفاني تشين.

وفي عام 2014، تحدث باتشينو إلى "نيويوك تايمز" عن الأبوة وقال: "أنا مسؤول أمامهم، وأنا جزء من حياتهم".

والدتها أميركية

يشار إلى أن صديقته نور الفلاح منتجة أميركية من أصل كويتي والدتها أميركية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

وأصدرت أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين"، وذلك عام 2014 ويسلط الفيلم على حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلماً قصيراً باسم "بروسا نوسترا" عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.