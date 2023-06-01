من هي صديقة آل باتشينو الكويتية العشرينية الحامل بطفله؟

اكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان الفنان العالمي آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عاما، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما.

ووفق ما قرأته العربية.نت عن صديقة آل باتشينو نور الفلاح فهي منتجة أميركية تبلغ من العمر 29 عامًا من أصل كويتي ووالدتها أميركية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

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وأصدرت أول فيلم وثائقي لها باسم "المشردين"، وذلك عام 2014، ويسلط الفيلم الضوء على حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلماً قصيراً باسم "بروسا نوسترا" عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

هي الأخت الكبرى لـ 3 أشقاء هم "صوفيا" و"ريمي" و"ناصر"، وقبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو انتشرت شائعات نفتها نور عن ارتباطها بالفنان العالمي كلينت إيستوود( 93 عامًا).

وفي عام 2020 تعرفت على آل باتشينو بعد انفصاله عن حبيبته ميتال وهي الآن حامل منه في الشهر الثامن، بحسب موقع TMZ الذي أشار إلى أنه لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) والتوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما.

ورزق الفنان الشهير بأطفاله الثلاثة من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية بيفرلي جانجيلو، التي انفصل عنها رسمياً عام 2003.



نور الفلاح وآل باتشينو نور الفلاح وآل باتشينو