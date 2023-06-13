"لا أملك مليون جنيه".. حمو بيكا يكشف مصدر مجوهرات زوجته

علق مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على مقاطع الفيديو التي أثارت جدلا مؤخراً خلال احتفاله بعيد ميلاد زوجته، وتقديمه لها كمية كبيرة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أنه لا يملك مليون جنية مصري.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "الناس فاهمة إن الحياة كلها ذهب، زي ما قالوا إني عملت عربيتي بالذهب، أنا معايا كام علشان أكسي كل العربية بالذهب، ده ورق اسمه ورق عيار 24".

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كما نفى صاحب "يا بنت قلبي"، ما تردد حول كمية الذهب المقدمة لزوجته، وأوضح "لو الناس فاهمة إن كل حاجة ذهب خليهم، وعايز أقول للناس سيبوا الملك للمالك، وأسعد مراتك ولو بحاجة صغيرة، السلسلة مش كيلو، كيلو الذهب بأكثر من مليون جنيه والمبلغ ده مش معايا".

وهبته الورث

وبين أن زوجته وهبته الورث الذي أخذته من عائلتها، ليقوم بدوره ببيعه وشراء العقد الذهب بدلا منها، لتصبح ملكها، واصفاً شريكته بالرائعة.

كما أوضح السبب الذي دفع زوجته لإعطائه ميراثها: "هي شايفاني بصرف وقالت خدهم، ومفيش فرق بيني وبين مراتي في حاجة المهم تكون سعيدة".

وكان حمو بيكا قد فاجأ زوجته بكمية كبيرة من المجوهرات والمشغولات الذهبية، قدّمها هدية لها، احتفاء بعيد ميلادها مما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبر حسابه في "إنستغرام" مقطع فيديو برفقتها وهو يضع على رقبتها سلسلة ضخمة من الذهب إضافة إلى مشغولات ذهبية أخرى كالخواتم والأساور وكتب "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وصحبتي وبنتي وكل حاجه ليا".

فيما انهالت التعليقات وتساءل كثيرون حول كمية الذهب المقدمة لزوجته، بينما سخر آخرون من "بساطة شكل المجوهرات".