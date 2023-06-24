بعدما هاجمته.. حلا شيحة تصدم متابعيها بنشر أغنية تامر حسني

فاجأت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" بنشر مقطع مصور تظهر فيه على أنغام أغنية "خليك فولاذي" للنجم تامر حسني التي جاءت ضمن أحداث فيلمهما "مش أنا" الذي تبرأت منه الممثلة سنة طرحه 2021، وأثار تصريحها حينها ضجة في الوسط الفني.

ويُعتبر فيلم "مش أنا" العمل الأخير لحلا شيحة، حيث جرى عرضه بعد فترة وجيزة من ارتباطها بالداعية معز مسعود، لتعلن تبرؤها منه وتوجه رسالة قاسية لتامر حسني بعد طرحه فيديو كليب الأغنية الرسمية للفيلم "بحبك" التي تضمنت مشاهد رومانسية بينهما.

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كما اتهمت الممثلة المثيرة للجدل آنذاك تامر حسني بعدم احترام رغبتها في الابتعاد عن الساحة الفنية، وعدم تنفيذ وعده لها بأنه لن يشارك الجمهور بمثل هذه المشاهد، قائلة: "فوجئت بطرح كليب يجمع مشاهد متفرّقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة".

وأضافت في رسالة عبر حسابها في إنستغرام حذفتها لاحقاً: "فوجئت أكثر بعد وعد تامر حسني لي وتأكيده أنّه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام، وأكّد لي أنّه سيحترمها.. الفيلم حقّق إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، لكن لم ينجح بمقاييس الآخرة".

مطالبات بتقديم اعتذار

بدورهم، فوجئوا متابعو حلا شيحة بالفيديو، لتنهال عليها الانتقادات مطالبينها بالاعتذار لزميلها تامر حسني عما بدر منها سابقاً تجاهه.

وجاء في التعليقات: "من باب الشجاعة لازم تعتذري لتامر في بوست لإنك حقيقي غلطتي فيه"، فيما قال آخر "تامر حسني تاني! مش كان وحش".

يُذكر أن حلا شيحة باتت تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، بعد التلميح إلى رغبتها بالعودة إلى عالم الفن مرة أخرى، رغم أنها أعلنت اعتزالها وارتداءها الحجاب قبل عامين، معلنة ندمها على ما قدّمته من مشاهد في أعمالها الفنية.