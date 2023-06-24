خبر وفاتها في حادث تصدر الترند… فنانة مصرية تكذب

بعد أن تصدر خبر وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، نفت الفنانة التشكيلية المصرية ياسمين أيمن، وفاتها في حادث السير الذي وقع في القاهرة الجديدة ليل الجمعة، وكان بين ضحاياه فتاة تحمل نفس الاسم.

وكتبت ياسمين أيمن عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": جماعه اطمنوا انا كويسه والخبر ده كذب ومفيش اي حاجه حصلت.

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وفي تدوينة أخرى كتبت: "حقيقى الكلام ده كله كذب واي كلام وكفايه تشهير واى شير اعمى انتو خضيتوا قرايبى وصحابى والناس خايفه بجد فعيب اللعب بالمشاعر ده".

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغا عن انقلاب سيارة بأحد التجمعات السكنية "كمبوند" بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية.

من هي ياسمين أيمن؟

ياسمين أيمن هي فنانة تشكيلية مصرية ولدت عام 1994، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان في القاهرة عام 2016، وحصلت على المركز الأول في معرض الفن القصير 2016.

كانت ياسمين أيمن تعرف بأعمالها الفنية التي تتميز بالخطوط النظيفة والألوان الزاهية، وقد شاركت في العديد من المعارض الفنية وورش العمل في مصر وخارجها.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين، خلال مشاركتها في برنامج الدوم، نهاية العام الماضي، والذي يعرض المواهب الشابة أمام الجمهور من خلال شاشة التليفزيون.

جسدت ياسمين خلال مشاركتها في البرنامج معاناة متضرري زلزال سوريا من خلال تمثال عرضته على لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي في مرحلة التصفيات النصف نهائية.