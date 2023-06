بعد أيام من حادثة "تيتان".. إعلان وفاة ممثل في فيلم "تيتانيك"

بعد أقل من أسبوع على كارثة الغواصة تيتان التي كان على متنها خمسة أشخاص خرجوا برحلة استكشافية لرؤية حطام سفينة التيتانيك، عاد اسم السفينة الشهيرة إلى الواجهة مجدداً لكن هذه المرة من خلال الإعلان عن وفاة Lew Palter الذي شارك في فيلم "التيتانيك" عام 1997.

فقد توفي لو بالتر في منزله في لوس أنجلوس بعد صراع مع سرطان الرئة عن 94 عاماً، في 21 مايو الماضي ولكن لم يتم الإعلان عن وفاته رسمياً إلا أمس الثلاثاء أي في 27 يونيو الحالي.

وأكدت ابنة، لو، كاثرين بالتر وفاته رسمياً لموقع " The Hollywood Reporter". لكنها كانت قد أعلنت خبر وفاته الشهر الماضي عبر صفحتها على إنستغرام. ويبدو أن أحداً لم ينتبه لهذا الخبر حينها لأن حسابها غير معروف ولا يتابعها سوى 2500 شخص.

لكن الإعلان عن الوفاة تصدر مواقع التواصل والصحف الأميركية خصوصاً أنه جاء بعد حادثة غواصة Titan المنكوبة التي شغلت الرأي العام العالمي على مدار الأيام الماضية، وأعلن عن اكتشاف موقع حطامها قرب سفينة تيتانيك في 22 يونيو الجاري.

دوره في تيتانيك

لو بالتر لعب في فيلم التيتانيك دور رجل الأعمال اسيدور ستراوس الذي توفي برفقة زوجته، وايسيدور وهو الجد الأكبر لزوجة الرئيس التنفيذي لشركة "أوشين غيت" ستوكتون راش، ويندي راش، الذي توفي على متن الغواصة تيتان.

وإلى جانب الفيلم الشهير، شارك بالتر في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منذ بداية مسيرته المهنية في عالم التمثيل في 1967. العامل المشترك بين أغلب أعماله كان دور القاضي، إذ جسد هذا الدور في أكثر من عمل من ضمنها "الاثنين الأول من أكتوبر" First Monday in October، The Flying Nun، L.A. Law، Hill Street Blues وغيرها الكثير من الأعمال.

واعتزل الممثل الراحل التلفزيون والسينما بعد دوره في فيلم Titanic، ولكنه استمر في المجال من خلال التعليم والتدريب، حيث عمل كمدرب وأستاذ ومخرج في مدرسة CalArts للمسرح من العام 1971 إلى تقاعده نهائياً في العام 2013.

وودع بالتر زوجته المنتجة السينمائية نانسي فاوتر في نوفمبر 2020، ووالتي توفيت عن 64 عاماً، ولديهما ابنة واحدة كاثرين وهي التي كشفت عن وفاته في 23 مايو الماضي، من خلال بوست مطوّل شاركته على صفحتها على إنستغرام.