بسبب ورم خبيث.. حورية فرغلي تخضع لجراحة استئصال الرحم

كشفت الممثلة المصرية حورية فرغلي، خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الرحم بشكل كامل، وذلك عقب اكتشاف ورم خبيث.
وقالت فرغلي في تصريحات اليوم الجمعة "أجريت عملية استئصال الرحم منذ 3 أيام، والحمد لله تم إزالة الورم، وبعد العملية حسيت إنى اتولدت من جديد".
كما أضافت "خرجت من المستشفى أمس الخميس، وأتواجد في المنزل حاليا، وأتابع مع الأطباء لحظة بلحظة، ادعولي وأنا كويسة الحمد لله"، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم".
وكانت الفنانة المصرية قد أجرت في وقت سابق، العديد من العمليات لاستئصال أورام ليفية في الرحم، قبل أن تجرى الجراحة الأخيرة بشكل كامل.
وأكد مدير أعمالها أن حالتها الصحية مستقرة حاليا، وتستعد في الفترة المقبلة إلى مباشرة أعمالها السينمائية بصورة طبيعية.
الأمر وراثة
وكانت الممثلة المصرية كشفت في لقاء سابق، أنها راضية باستئصال رحمها، خاصة أن وجوده كان سيؤثر على حياتها، لافتة إلى أن الأمر وراثة من جدتها لأن شقيقتها استأصلت رحمها أيضا قبل عامين.
وأضافت في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الطبيب أعطى لها فترة من 30 إلى 40 سنة للزواج والحمل ولكن مرت السنوات سريعا لأنها لم تقابل الرجل الذي يستحق أن يكون زوجها، موضحة أنها كانت مخطوبة ولكن توفي خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد في حادث سيارة، وكانت قصة الحب الوحيدة في حياتها.
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