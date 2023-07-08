ياسمين صبري تخرج عن صمتها: لهذا السبب يشبهونني بجورجينا

خرجت النجمة المصرية ياسمين صبري عن صمتها، لترد على الاتهامات التي تلاحقها في كل مكان من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بتقليد عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو.

فقد قالت الممثلة المصرية في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الاتهامات لا تهمها، مبينة أنها اتهمت في بدايات شهرتها بتقليد نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، قبل أن يعود بعضهم لاتهامها بتقليد جورجينا.

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وأوضحت لبرنامج ET بالعربي: "في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بـ كيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد چورچينا، أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين".

"اتهامات لا تحمل إهانة لي"

كما تابعت: "مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال".

يذكر أن ياسمين صبري فعالة في منصات التواصل الاجتماعي بنشر صورها وجزء من يومياتها، ولا سيما إنستغرام، فيما تنهال عليها التعليقات باتهامها بتقليد إطلالات جورجينا رودريغيز، خاصة تلك التي تظهران فيها في مواقع متشابهة كالطائرة الخاصة واليخوت في رحلات السفر.