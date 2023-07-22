فنان مصري شهير: أنا نرجسي ومغرور.. وعايز صورتي تكون وحشه

رد الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى على الهجوم الذي طاله من زملاؤه، وآخرهم الفنان رامي جمال الذي وصفه خلال لقاء تلفزيوني بأنه "نرجسي ومغرور".

وأعرب الفنان المثير للجدل عن استيائه الشديد من تعليقاتهم، وكتب عبر حسابه في "فيسبوك": "أنا نرجسي أنا مغرور.. أنا منفصل عن زمايلي وفي حالي ومش بكلم حد في الوسط".

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كما طلب منهم عدم ذكر اسمه، موضحاً أن هذه التصريحات بشأنه سببها قوله للحقيقة وعدم مجاملته لأي زميل له في الوسط الفني.

كما علق: "ارتاحوا بقى وبطلوا تذكروا اسمي في كل مكان.. اقعدوا اعملوا لجان في كل حته تطلع تشتمني وبرامج مخصوص لمهاجمتي كل ده لأني لازم أكون منافق وأشكر في ناس منافقه علشان صورتي تكون كويسه قدام الناس".

وأكد صاحب أغنية "إلا أنا" أنه لن يجامل أي أحد، قائلا: "طيب أنا عايز صورتي تكون وحشه ارتاحوا بقى".

خلافات متعددة

وكان الفنان رامي جمال قد انتقد عمرو مصطفى بسبب تصريحاته على زملائه من فنانين وملحنين، مبيناً أن هذا الأمر يسيئ لصورة المهنة، والمطلوب أن يكون جميع الفنانين بجانب بعضهم، ثم وصفه بأنه "نرجسي ومغرور".

وقبل فترة قصيرة، دخل الملحن المصري في خلاف مع مواطنه رامي صبري بعد أن اتهمه بسرقة لحن أغنيته "رقصة" وضمها لأغنية "يمكن خير"، مما تسبب بوقف الأخيرة على يوتيوب، ولكن سرعان ما تم حل الخلاف بينهما في أحد البرامج، وأعلن مصطفى تراجعه عن اللجوء للقضاء.

كما اندلع خلاف بينه وبين الفنان تامر عاشور، على خلفية اتهام مصطفى لعاشور بسرقة لحن أغنيته "الرك على النية"، فرد الأخير على هذا الاتهام ببيان طلب فيه من مصطفى اللجوء للقضاء لأخذ حقه، لكن مواطنه رد بالقول: "المفروض يكتب على الأغنية لحن عمرو مصطفى، أو يمسحوها نهائيا من على اليوتيوب لأنها كدا كدا هتتحذف".