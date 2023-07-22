لحسم مصير حفل ترافيس سكوت بمصر.. جلسة قضائية عاجلة

حسماً للجدل حول مصير حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت في مصر، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة بعد غد الاثنين لنظر دعوى تطالب بمنع إقامة الحفل المقرر إقامته الجمعة المقبل.

وقال مقدم الدعوى عمرو عبد السلام المحامي لـ"العربية.نت" إن المحكمة ستنظر الشق المستعجل في الدعوى رقم 63405 لسنة 77 قضائية المقامة ضد كل من وزراء السياحة والآثار والداخلية ومحافظ الجيزة ونقابة المهن الموسيقية، لإلغاء فعاليات الحفل وكافة الآثار المترتبة على قرار إقامته واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنعه.

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بيع التذاكر خلال 11 دقيقة

يشار إلى أن ترافيس سكوت كان فوجئ برفض دخوله الأهرامات ومكان تنظيم الحفل أول أمس الخميس، حيث كان من المقرر أن يدخل مع الشركة المنظمة من أجل التجهيز للحفل.

فيما أكد المدير الإقليمي لشركة "تيكتس مارشيه" منظمة الحفل، محمد سراج، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية الخميس، أن الشركة لم تحصل على ورقة صريحة بإلغاء الحفل، لافتاً حينها إلى أنه لا يعلم حتى اللحظة أسباب الجدل المثار حول الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أضاف أنه بحوزة الشركة كافة التصاريح اللازمة، وبناء على ذلك قررت فتح باب التذاكر، وتم بيعها بالكامل خلال 11 دقيقة فقط، في واقعة تحدث لأول مرة.

"ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة"

وكان ترافيس سكوت قد وجه رسالة إلى المصريين، داعياً إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله.

كما أكد في بيان أنه "ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري".

كذلك أردف: "لم أقدم طيلة مسيرتي الفنية أي أغنية تحمل إهانة لأي شعب في العالم"، مشدداً على احترامه الكامل للشعب المصري.