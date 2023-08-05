للمرة الأولى.. ديو يجمع ماجد المهندس وأصالة

ديو غنائي بعنوان "الحب الأبدي" جمع للمرة الأولى الفنان العراقي ماجد المهندس والفنانة السورية أصالة.

وهذا العمل التي أُطلق قبل أيام من كلمات الشاعر فائق حسن، زوج أصالة ومدير أعمال ماجد المهندس.

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"خاصة ومميزة"

وقال ماجد المهندس إنه يقدم هذه الشراكة بشكل جديد لجمهوره، وكله أمل في أن يكون وُفّق بهذه التجربة التي يصفها بـ"الخاصة والمميزة".

بدورها أعربت أصالة عن سعادتها البالغة بهذه الشراكة الفنية الجديدة مع المهندس، مضيفة: "عادة لا أخفي مشاعري ولا أتكلم بما يجول في خاطري على الملأ، لكن زوجي فائق أراد اليوم أن يقدم مشاعره بهذا الأسلوب الراقي وتوج هذا العمل بوجود ماجد المهندس معي.

ترجم محبته لهما

أما عرّاب العمل فائق حسن فقد أكد أن هذا الديو الغنائي لم يكن لينجح لولا تضافر جهود جميع من شارك به.

وأوضح أنه بعد رحلة فنية طويلة مع صديقه ماجد المهندس من جهة وبعد سنوات من الحب والزواج مع أصالة كان لا بد أن يترجم محبته لهما من خلال عمل يجمعهما، فلم يكن أمامه إلا أن يكون موضوع العمل متمحوراً حول ما يجمعهم الثلاثة، ألا وهو "الحب الذي تمناه أن يكون أبدياً".

كما أضاف أن جمهور النجمين كان له دور هام، فضلاً عن النجاحات التي حققاها في حفلاتهما المشتركة ووجوده معهما، مردفاً: "كل هذا ساهم بأن يرى هذا الديو النور".

يشار إلى أن الديو، الذي صوره المخرج التركي نيهات أوطة باشي، هو من ألحان محمود خيامي، فيما التوزيع الموسيقي لمدحت خميس.