ضبط بمخدرات.. شاهد القبض على فنان مصري شهير

بعدما أوقف أمس بتهمة حيازة المخدرات، ألقت السلطات المصرية اليوم الاثنين القبض على فنان شهير لتنفيذ حكم حبسه بتهمة السب والتشهير بلاعبة كرة سلة عبر مواقع التواصل.

وكشف عمرو عبد السلام محامي اللاعبة لـ "العربية.نت" أن موكلته ياسمين إبراهيم لاعبة مصر في كرة السلة حصلت على حكم من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بحبس الفنان المذكور عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما أضاف أن الممثل تواجد اليوم بعد القبض عليه في المحكمة الاقتصادية للتوقيع على نماذج الحبس في القضية تمهيدا لترحيله إلى محبسه وتنفيذ مدة العقوبه المحكوم بها.

لاعبة منتخب مصر للسلة

وكانت ياسمين إبراهيم التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، أقامت دعوى قضائية ضد الفنان، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعتها وذلك من خلال تدوينات عبر مواقع التواصل، وقالت إن الممثل الشهير تعرض لها تشهيرا وإيذاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بإرسال رسائل عبر تطبيقات واتساب وإنستغرام تضمنت ألفاظا خادشة، واستخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم عديدة".

كما كشفت أنها رفضت طلبه الزواج منها، لتفاجأ بعدها بقيامه بمراسلتها عبر واتساب وتهديدها، مضيفة أنه اعتاد مضايقتها وسبها على وسائل التواصل وسب عائلتها بألفاظ خادشة للحياء وبها إيحاءات جنسية.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض أمس على هذا الفنان لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح شمال البلاد.

يشار إلى أنه في مايو من العام 2021 قضت المحكمة أيضا بحبس المتهم عامين.