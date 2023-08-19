اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محمد عبده يحمل طفلته على المسرح لتقطيع قالب الحلوى

حملها على المسرح.. ابنة محمد عبده تخطف الأنظار بحفله في لندن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خطفت ابنة الفنان السعودي محمد عبده الأضواء من والدها لدى صعودها على خشبة المسرح، خلال حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان العرب دعى فيه ابنته العنود لاعتلاء خشبة المسرح لمشاركته في تقطيع قالب الحلوى، على هامش تكريمه بدرع الأربعين لـ"غلوبال غالا" من قبل مؤسسها.

مادة اعلانية

وبحث عبده عن ابنته من بين الحضور، متسائلًا: "العنود فينها؟ تعالي يالعنود".

فيما بدت ملامح الخجل واضحة على ملامح الصغيرة، التي ارتدت فستانا ورديا.

وحمل عبده ابنته بين يديه لمساعدته في تقطيع قالب الحلوى، وسط تصفيق حار من الجمهور.

هذا وافتتح عبده الحفل بأغنية "ليلة خميس" وسط تفاعل الجمهور، كما قدَّم باقة من أغانيه، أبرزها: "شبيه الريح"، و"شرهة العاشق"، و"الفجر البعيد"، و"لا وربي"، و"الأماكن"، وغيرها وسط حضور جماهيري كبير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المسيّرات توجع موسكو.. والكرملين يتعهد بإجراءات لحمايتها المسيّرات توجع موسكو.. والكرملين يتعهد بإجراءات لحمايتها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط