حملها على المسرح.. ابنة محمد عبده تخطف الأنظار بحفله في لندن
خطفت ابنة الفنان السعودي محمد عبده الأضواء من والدها لدى صعودها على خشبة المسرح، خلال حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنان العرب دعى فيه ابنته العنود لاعتلاء خشبة المسرح لمشاركته في تقطيع قالب الحلوى، على هامش تكريمه بدرع الأربعين لـ"غلوبال غالا" من قبل مؤسسها.
محمد عبده الأب يبحث عن بنته العنود بين الحضور ويقطع معها كيكة الاحتفال❤️#محمد_عبده_في_لندن pic.twitter.com/nQbOPLQzB2— Fahad (@xFAHDINHO) August 18, 2023
وبحث عبده عن ابنته من بين الحضور، متسائلًا: "العنود فينها؟ تعالي يالعنود".
فيما بدت ملامح الخجل واضحة على ملامح الصغيرة، التي ارتدت فستانا ورديا.
وحمل عبده ابنته بين يديه لمساعدته في تقطيع قالب الحلوى، وسط تصفيق حار من الجمهور.
هذا وافتتح عبده الحفل بأغنية "ليلة خميس" وسط تفاعل الجمهور، كما قدَّم باقة من أغانيه، أبرزها: "شبيه الريح"، و"شرهة العاشق"، و"الفجر البعيد"، و"لا وربي"، و"الأماكن"، وغيرها وسط حضور جماهيري كبير.
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