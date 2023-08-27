فيديو حميمي يثير التساؤلات.. هل عاد معتصم النهار إلى زوجته؟

أثار الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنكجي، الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل بشأن عودتهما إلى بعضهما البعض، بعد فيديو حميم شاركته الأخيرة حيث ترافقه حاليا في تركيا حيث يقوم بتصوير أحد أعماله.

فقد نشرت زوجة الفنان الشهير مقطعا مصورا يجمعهما عبر حسابها على قصص "إنستغرام" وهي تطبع قبلة على خد معتصم، كما يقوم هو الآخر بفعل الشيء نفسه بالإضافة إلى قيامهما برسم قلب بأيديهما.

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وكتبت على المقطع المصور أول حرف من اسمها وأول حرف من اسمه باللغة الإنجليزية.

يأتي ذلك، وسط التزام الطرفين بالصمت وعدم الإعلان رسمياً عن عودة المياه إلى مجاريها.

هذا الفيديو أثار تساؤلات المتابعين والجمهور على حد سواء حول عودة الثنائي، لا سيما أن خلافاتهما وصل صداها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن معتصم النهار في لقاء تلفزيوني في مايو الماضي أن السبب في طلب زوجته الطلاق هو "عدم شعورها بالأمان لتعدد علاقاته مع النساء".

كما لمح الممثل السوري في تصريحاته، إلى عدم وفائه لزوجته وهو ما دفعها لطلب الانفصال.

يشار إلى أن الفنان السوري معتصم النهار (38 عاما) تزوج من لين برنجكجي خلال عام 2015 ورزق منها بابنته الوحيدة ساندرا في عام 2016، ثم انفصلا في مارس/آذار 2023، وعمدت لين إلى حذف معظم الصور التي جمعتها بزوجها، ما أكد لاحقا خبر طلاقهما الفعلي.

ولين برنجكجي، هي إحدى معجباته، وكانت أسرتها رافضة زواج ابنتها من النهار، لكونه نجماً مشهوراً، وسيحدث العديد من الخلافات بينهما بسبب طبيعة عمله كممثل وله معجبات عدة، إلا أن لين تمسكت به 2016.