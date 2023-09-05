بعد انفجار قرب منزله.. أيمن زيدان يطمئن محبيه "أنا بخير"

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طمأن الفنان السوري أيمن زيدان متابعيه، بعد انفجار وقع في مطعم مجاور لمنزله وتسبب في أضرار مادية بعدد من السيارات والمباني المجاورة.
وكتب زيدان عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "أصدقائي انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه… أنا بخير وأضراري مادية… الحمد لله دائماً وحمى الله كل الناس".
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وأوضح الفنان أن الانفجار تسبب في حدوث أضرار مادية لمنزله من دون تسجيل أي إصابات في الأرواح.
وتفاعل مع المنشور آلاف الناشطين بكتابة التعليقات والإعجابات.
يذكر أن شقيق زيدان، الفنان السوري شادي زيدان، توفي في فبراير الماضي، بعد أن دخل المستشفى في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة دماغية.
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