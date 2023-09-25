ياسمين صبري: يشبهونني بجورجينا لأني نفس لون جلدها

أكدت الفنانة ياسمين صبري، أن تشبيهها دائماً بعارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز، شريكة حياة نجم كرة القدم العالمية، كريستيانو رونالدو، هو بسبب تمتعهما بنفس درجة لون البشرة.

وقالت الممثلة خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، "يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر، وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية".

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كما أشارت ياسمين صبري إلى أنها من السيدات المحافظات، ولفتت إلى أن هذا النوع من السيدات يتقل بمرور الأيام، وعن أصدقاء الرجال، أوضحت: معنديش أصدقاء رجالة أخاف الموضوع يقلب مشاعر، ومش حاسه أني عايزه حاجة.

إلى ذلك، قالت الفنانة المصرية "أنا لو مكنتش ممثلة أفتكر إني أكون سيدة أعمال أو محامية، لأني بعرف أتناقش، وعندي مرونة نفسية كبيرة، وفي مادة كاملة بتدرس في الجامعات اسمها مرونة نفسية".

وتابعت: "أنا استثمرت في نفسي، وكان ممكن أبقا مباخدش بالي من نفسي وصحتي وشكلي، أو أبقا بشرب سجاير وكل دا كان هيظهر عليا، وأنصح أي حد إنه يشتغل مع نفسه، وأنا دائمًا بسعى أني أحقق إنجازات".

يذكر أن ياسمين صبري فعالة في منصات التواصل الاجتماعي بنشر صورها وجزءا من يومياتها، ولا سيما على إنستغرام، فيما تنهال عليها التعليقات باتهامها بتقليد إطلالات جورجينا رودريغيز، خاصة تلك التي تظهران فيها في مواقع متشابهة كالطائرة الخاصة واليخوت في رحلات السفر.