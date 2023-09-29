داخل فندق شهير بالهرم.. سعد الصغير: طليقتي ضربتني بآلة حادة

في أزمة جديدة مع طليقته، اتهم الفنان الشعبي المصري سعد الصغير الراقصة برلنتي عامر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشهيرة في الهرم.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا، اليوم الجمعة، من المطرب سعد الصغير، لتضرره من طليقته الراقصة برلنتي، مؤكدا أنها تعدت عليه بالضرب بآلة حادة أمام الناس ووسط أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، ما تسبب له في إصابات بالرأس، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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وكانت برلنتي قد وجَّهت سابقاً العديد من الاتهامات لطليقها، منها تعرضها للتهديد من سعد الصغير، معلقة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعد عملتلك إيه لكمية التهديدات دي في ربنا والبلد فيها قانون.

تصوير في غرفة النوم

يأتي البلاغ بعد فترة من إخلاء جهات التحقيق سبيل سعد الصغير في واقعة اتهام زوجته هدير محمد له بتصويرها في غرفة نومها من دون علمها.

وأشارت هدير في البلاغ، الذي قدمته لدى قسم شرطة الهرم، إلى أن الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها، وقالت: "جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة، وأنا حابة أقدم بلاغ ضده وعايزة حقي بالقانون".

يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصغير مثل هذه الأزمة، إذ سبق أن اتهمته زوجته الثانية الراقصة برلنتي عامر بمراقبة هاتفها المحمول، وقدمت ضده شكوى في مباحث الإنترنت.