أحمد العوضي يستعد لأول بطولة سينمائية: مسؤولية كبيرة

منذ بداية مشواره الفني في عام 2009، يعمل لأول مرة مع المخرج خالد يوسف من خلال عمل مأخوذ عن رواية للسيناريست الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدا أنه مؤمن بموهبته وأن مواصفاته تصنع بطلا سينمائياً هاماً، وأنه سيصبح قريباً واحداً من أهم نجوم السينما المصرية. كما أن لديه فيلما سينمائيا آخر مع المخرج طارق العريان. وستكون تلك الأعمال هي أول أفلام من بطولة الفنان أحمد العوضي في السينما، مشيرا في حديثه مع "العربية.نت" أنه يشعر بمسؤولية كبيرة لأن الفيلم الأول ينتمي إلى السينما الحقيقية التي تناقش قضايا وموضوعات هادفة، فهو قصة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة.

*"الإسكندراني" يعد أول أعمالك في السينما.. فكيف ترى ذلك؟

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**بالفعل هو أولى تجاربي السينمائية، وتشرفت بالتواجد فيه بين كوكبة كبيرة من النجوم، كما أنني سعيد بالعمل مع المخرج خالد يوسف، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وأن يكون فيلما ممتعا وكبيرا يليق بكل أبطاله وفريق العمل الخاص به.

*وما هو تقييمك لتلك التجربة؟

**هي ليست تجربة ولكنها مسؤولية كبيرة أشعر بأنها وقعت علي عاتقي، فبالرغم من أنه أول بطولاتي في السينما، ولكنه أيضا العمل الذي يشهد عودة الأستاذ الكبير خالد يوسف. ولذلك سأحاول دائما الاجتهاد وتقديم أفضل ما لدي كما تعود الجمهور، بالإضافة إلي أنه من أعمال الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو أمر جلل بالنسبة لي أن أكون بطلا لأحد الشخصيات التي كتبها، فجميعنا تربينا علي دراما أسامة أنور عكاشة.

*وكيف وجدت التعاون مع خالد يوسف؟

*سعيد بتقديمي عمل معه، ومن سوء حظي أنه لم يسبق لي التعاون معه من قبل، كما أنني سعيد بوجود النجوم الكبار في الفيلم، وإن شاء الله سترون فيلما كبيرا وضخما.

*حدثنا عن الشخصية التي تقدمها خلال العمل؟

*"بكر الإسكندراني"، وهي شخصية مختلفة أول مرة أقدمها، وتمتاز بالجدعنة والشعبية، كما أن القصة جميلة، والصراعات فيها قوية، وهناك مشاهد أكشن ودراما، بشكل مختلف، فقد رأيت الشخصية في كثير من أصدقائي في الواقع من الأسكندرية.

*وهل كانت هناك تحضيرات خاصة لمشاهد الأكشن؟

**قمت بالعديد من تدريبات اللياقة البدنية على مدار أشهر للاستعداد لهذا الدور، كما أنني حريص دائمًا على المحافظة على لياقتي البدنية ومظهر جسدي الجيد من أجل الشخصية وقوتها.

*وما هو معيارك في اختيار العمل الذي تقدمه؟

**معياري بل وهدفي أن يحب الناس الفيلم في الشارع، وليس للريد كاربت والمهرجانات، فالجمهور سيُعجب بالعمل وبالقصة التي تدور حولها أحداثه، وأركز حاليًا في الدور وتجسيد الشخصية بشكل مميز.

*هل هناك تعاون جديد يجمعك بياسمين عبدالعزيز؟

**لا يوجد تعاون جديد حاليا، لكننا بالتأكيد نرى ما يُعرض علينا ونعتمد في الأساس على الحكاية التي نقدمها، وإذا عُرض علينا عملا جيدا يجمعنا بالتأكيد سوف نقدمه، لكن في هذه الفترة أنا وياسمين كل منا مشغول بأعمال أخرى.

*وماذا عن تجربة فيلمك "البلدوزر"؟

**هو عمل أعتقد أنه سيعجب الجمهور. فالجمهور المصري والعربي ذوّاق ولديه حس يجعله ينتظر الأعمال المختلفة، والعمل بمثابة حالة اختلاف شديدة، وهو عمل من إخراج المخرج الكبير طارق العريان، الذي أستطيع أن أؤكد أننا سنقدم حالة سينمائية جيدة القيمة، فالعمل مليء بالأكشن الممزوج بقصة حوارية جيدة القيمة.

*وما هي الشخصية التي تقدمها من خلاله؟

**أجسد شخصية بطل ألعاب فنون قتالية، وهو ما جعلني أخضع لتدريبات بدنية قاسية من أجله، وتحمس جمهوري له بشدة.

*ولكن لماذا يُقال أن الفيلم قد تم إلغاؤه؟

**لم يحدث.. فالفكرة مازالت قائمة، وليس كما أُشيع، ولكن توقف تنفيذه هذه الفترة لظروف إنتاجية، حيث سيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر، ومن المقرر أن يتم العمل عليه فور إعادة ترتيب أوضاعه.

*وهل ستغيب عن الدراما لموسم رمضان 2024؟

**لم أحسم الموضوع، ولكن بنسبة كبيرة سيكون كل تركيزي منصب في الفيلم، ولذلك عامل الوقت سيكون صعبا.

*أخيراً ما تمنياتك للفترة المقبلة؟

**أتمنى أن أجد النجاح لفيلمي الجديد، وأن أختار أعمالي بشكل أفضل وأحظى بثقة الجمهور.