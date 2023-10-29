بعد عامين من الغياب.. "عتبات البهجة" تعيد يحيى الفخراني لدراما رمضان
قبل 5 سنوات.. تم الإعلان عن مشروع فيلم من نصيب فاروق الفيشاوي، ويشاركه البطولة يحيى الفخراني، ومأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للروائي إبراهيم عبدالمجيد لكنه توقف بسبب وفاة الفيشاوي
أنهى الفنان المصري يحيى الفخراني غيابه عن الدراما التلفزيونية لمدة عامين كاملين، وتعاقد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "عتبات البهجة".
المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ويكتب السيناريو والحوار الخاص به الكاتب مدحت العدل، فيما يتولى مجدي أبو عميرة إخراج المسلسل، ويعود للتعاون مع الفخراني بعد سنوات طويلة.
العمل يعرض في شهر رمضان المقبل، من خلال 15 حلقة فقط، وتم التعاقد مع جومانا مراد من أجل المشاركة في بطولة المسلسل إلى جوار يحيى الفخراني.
المفارقة أن المسلسل يعيد إلى الأذهان ما حدث قبل 5 سنوات، حينما تم الإعلان عن فيلم سينمائي يحمل اسم "شاي بالجنزبيل"، تتولى كتابته هالة خليل، ومن إخراج عمر عبدالعزيز، حيث تم الإعلان وقتها عن أن المشروع من نصيب فاروق الفيشاوي، ويشاركه البطولة يحيى الفخراني، ومأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للروائي إبراهيم عبدالمجيد.
وقتها كان المخرج عمر عبدالعزيز يعاين الأماكن الخاصة بتصوير الفيلم، وتعكف هالة خليل على الانتهاء من كتابة الأحداث، قبل أن يفاجأ الجميع بوفاة الفنان فاروق الفيشاوي بطل الفيلم بعد معاناة مع المرض. ليتم صرف النظر عن تقديم العمل، قبل أن يعود الفخراني ويحيي المشروع من جديد، لكنه استقر على تقديم الرواية في مسلسل تلفزيوني من 15 حلقة فقط.
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