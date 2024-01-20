بعد طلاقهما.. توقع غريب حول ياسمين عبد العزيز والعوضي

ما زالت قصة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وانفصالها عن زوجها أحمد العوضي تشغل رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

الطلاق جاء بعد أيام من توقع خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، بانفصال الثنائي هذا العام، وهو ما حدث سريعا.

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وفي جديد هذه القصة، أطلت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني بصحبة الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر" في برنامج "الحكاية"، مساء الجمعة، لكن المفاجئ هو ما قالته ردا على سؤال يتعلق بعودة ياسمين عبد العزيز إلى العوضي مرة أخرى.

حيث أكدت أن الحب سينتصر لدى ياسمين عبد العزيز قريبا للغاية، ولن تبقى وحيدة.

كما أشارت إلى كونها ترى ياسمين عبد العزيز بصحبة طفل جديد، في إشارة إلى عودة الزواج وكذلك إنجابها طفلا جديدا.

ضجة وجدل

وتحدثت ليلى عبد اللطيف أيضا عن شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها ستستقر عاطفيا هذا العام، لكنها لن تعود إلى حسام حبيب مجددا، وحتى إن عادت إليه ستنفصل عنه مجددا.

توقعات ليلى عبد اللطيف أحدثت ضجة وجدلا كبيرا، بين مهتم بما تقوله، فيما يرفض البعض الآخر تصديق الأمر حتى وإن تحقق.

وهو ما جاء في تعليق أحمد العوضي على توقع ليلى عبد اللطيف السابق، حيث رد قائلا "كذب المنجمون ولو صدقوا".