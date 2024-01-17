بعد الحديث عن الخيانة.. ياسمين عبد العزيز ترد على سبب طلاقها
الممثلة المصرية نفت أن يكون أحمد العوضي قد خانها خلال زواجهما الذي دام 5 سنوات
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ما زال البعض يحاول حل لغز انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي.
ماذا خسر #أحمد_العوضي بعد طلاقه بسبب الشائعات؟!.#ياسمين_عبد_العزيز pic.twitter.com/aAJBHi10cs— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 23, 2024
ذلك الانفصال الذي جاء بشكل مفاجئ وصادم من دون مقدمات، وبعد ساعات من احتفال العوضي بعيد ميلاد زوجته.
لكن البعض حاول التكهن بالأسباب، وخرج أحد الضيوف في برنامج تلفزيوني، ليقول إن "فنانة شهيرة" هي السبب في انفصال العوضي عن ياسمين عبد العزيز.
هذا الأمر فهمه البعض على أنه مؤشر لخيانة العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز، وهو ما قررت الأخيرة أن ترد عليه.
ونشرت عبر حسابها الرسمي قائلةً: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 5 سنوات زواج".
ياسمين نفت عن طليقها ما قيل في حقه، لكنها أيضاً تركت الجميع حائراً حول الأسباب الحقيقية للطلاق، بعدما تابعت قائلةً: "انفصالنا شيء قدري.. مش بايدينا".
هذا الأمر زاد من حيرة الجميع، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وهل سيخرج أحد الطرفين للحديث عن تفاصيل ما جرى بينهما بشكل مفاجئ، أم سيلتزمان الصمت.
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