أشهر كومبارس في مصر.. ضربها زوجها وليلى علوي أنقذتها

لم تحصل على دور بطولة واحد طيلة مشوارها، واكتفت بمشاهد الكومبارس، لكنها أصبحت من أشهر الكومبارس في مصر، وحققت شهرة كبيرة طوال مشوارها.

الفنانة فاطمة السيد عوض الله التي اشتهرت باسم "فاطمة كشري"، أشهر كومبارس في مصر، حيث قدمت العديد من المشاهد والأدوار على مدار سنوات طويلة، منذ انطلاق مسيرتها في نهاية ثمانينات القرن الماضي.

لكنها كشفت عن مفاجآت غير متوقعة في لقاء تلفزيوني، أكدت من خلاله أن زوجها اعتدى عليها بالضرب بسبب امتهانها التمثيل، رغم أنها لم تفضل التمثيل عليه، ولكنها في النهاية تحملت الضرب وصبرت على زوجها حتى توفي وهو في الـ 61 من عمره، رغم أنه تسبب في كسر ذراعها لكنها عاشت معه 37 عاماً.

وخلال حياتهما معا خيرها زوجها بين العمل في النهار، أو الذهاب إلى المسرح في المساء، فاختارت أن تتواجد في المسرح، بسبب الاحترام الذي تكنه للمسرح، كما أن النجوم في المسرح كانوا يتعاملون مع جميع العاملين باعتبارهم أسرة واحدة.

وتذكرت فاطمة كشري العديد من الكواليس التي عاشتها مع النجوم، من بينها ما حدث في كواليس فيلم "أحلى الأوقات"، حينما نسيت كلمات جملة تقولها، ما دفع مساعد المخرج للصراخ في وجهها.

الأمر الذي جعلها تقرر ترك الفيلم قائلة "سلام عليكم.. انت بتزعقلي ليه؟"، وهو الموقف الذي أنقذته ليلى علوي، بعدما تدخلت من أجل تهدئتها وإعادتها مرة أخرى.

كما بكت فاطمة كشري في كواليس مسلسل "عايزة أتجوز" الذي قامت ببطولته هند صبري، بعدما نسيت كلمة في الجملة الخاصة بها حينما كانت تتحدث إلى هند صبري، وهو ما تسبب في غضب مساعد المخرج.

وبسبب ما حدث بكت فاطمة كشري بشدة وأوقفت التصوير، لكن هند صبري تدخلت ومسحت دموعها، كما قرأت لها القرآن، كي تتمكن من إنجاز التصوير.