العوضي يطل.. هذا ما خسره بعد طلاقه بسبب الشائعات!

رغم مرور أسبوعين على إعلان الطلاق بينهما، فإن أي تفصيل حول حياة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها السابق أحمد العوضي، ما زالت يشغل بال محبيهما.

فلم تتوقف الشائعات عنهما، بدءاً من اتهام العوضي بالخيانة ما أدى للطلاق، وهو ما نفته عبد العزيز تماماً، وليس انتهاء بتوقعات عن إنجاب قريب للفنانة.

وبينما كان التجاهل سيد الموقف من الطرفين، قرر نجم "الإسكندراني" الخروج عن صمته.

فقد تفاعل العوضي مع فيديو أّلفه أحدهم ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن النجمين، وأعاد الفنان نشره عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، وعلق عليه بطريقة كوميدية قائلًا: "الفيديوهات اللي مضيع عليها الباقة"، في إشارة منه إلى أن تلك الفيديوهات المركبة تخسره باقة الإنترنت الخاصة بهاتفه.

كما تفاعل الجمهور مع منشور العوضي، بعضهم بالسخرية مثله، وآخرون ناشدوا النجمين للتراجع عن قرار الطلاق.

وهناك من أكد أنهما "محسودان".

شائعات كثيرة

يشار إلى أن قصة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وانفصالها عن زوجها أحمد العوضي ما زالت تشغل رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.

أما العوضي، فاستطاع مؤخراً تحقيق إيرادات هامة بفيلمه "الإسكندراني"، وذلك في أول بطولة سينمائية له متخطيا بالمنافسة خلال الأسبوعين الماضيين فيلم "أبونسب" بطولة محمد عادل إمام وياسمين صبري، وفيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين وأمينة خليل.