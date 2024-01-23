بعد نقله للمستشفى.. ياسمين عبدالعزيز تزور أحمد العوضي

بعدما أعلن عن نقل الفنان أحمد العوضي إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية، أمس الاثنين، قامت زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بزيارته.

وأفادت وسائل اعلام محلية عن زيارة النجمة المصرية، اليوم الثلاثاء، لزوجها السابق بعدما ألمت به وعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية ما استدعى نقله وبقائه بالمستشفى.

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وتداول بعض رواد مواقع التواصل أن تعرض أحمد العوضي لأزمة صحية جاء بعد أسبوع من انفصاله عن ياسمين عبد العزيز، وذلك نتيجة حبه الشديد لها.

"حالته صعبة"

من جانبه، أعلن محمود حمدان، مؤلف مسلسل "حق عرب" من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعرض بطل العمل أحمد العوضي لأزمة صحية وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، لكنه عاد وحذف المنشور وهو ما أثار قلق متابعيه.

جاءت هذه الأزمة الصحية بعد أيام من طلاق أحمد العوضي من الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد إعلان الأخيرة الانفصال رسميا، وهو ما فاجأ الكثيرين من محبي النجمين.

انفصال شغل مواقع التواصل

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

يشار إلى أن قصة انفصال الثنائي ما زالت تشغل رواد مواقع التواصل، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها.

ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.