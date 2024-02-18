منافسات كوميدية غير متوقعة في دراما رمضان

قبل أيام من انطلاق الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، أفرج صناع الدراما عن الأعمال التي ستعرض في الموسم الدرامي الأبرز خلال العام.

تلك الأعمال التي سيطر على عدد كبير منها الطابع الكوميدي، حيث بات بعضها جزءًا لا يتجزأ من موسم الدراما في رمضان، وارتبط به الجمهور لسنوات طويلة، فيما تطل المفاجآت في أعمال أخرى.



خالد نور وولده نور خالد بابا جه

حيث يطل أحمد مكي في الموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، الذي صار واحدا من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور في شهر رمضان.

المسلسل الذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد ورحمة أحمد ومحمد سلام وحاتم صلاح، طرح البرومو الخاص به، والذي ظهر من خلاله أن مكي سيقدم إسقاطات كوميدية على عدد من المسلسلات والأفلام الشهيرة أبرزها "لو كاسا دي بابل" و "ذا ماسك".

كما يشهد الموسم المقبل مفاجأة غير متوقعة، من خلال انفصال هشام ماجد عن شيكو فنيا في الموسم الدرامي، حيث يقدم كل واحد منهما عملا مستقلا، بعد أن ظلا لسنوات يقدمان معا مسلسل "اللعبة".



الكبير الكبير اوي

لكن رمضان هذا العام، يشهد تقديم هشام ماجد مسلسل "أشغال شاقة" الذي تشاركه بطولته أسماء جلال، ويقدم في 15 حلقة، حول زوجين أحدهما طبيب شرعي والأخرى إعلامية، تدور بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

في الجانب الآخر يقدم شيكو مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، ويشاركه بطولته كريم محمود عبد العزيز، كما تقدم أحداثه في 15 حلقة، تدور حول الخلافات الزوجية، من خلال صديقين يعملان معا لكنهما يواجهان العديد من الأزمات مع زوجتيهما.

غادة عادل تقتحم الدراما الكوميدية هذا العام، من خلال مسلسل "لانش بوكس"، وهو مستوحى من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، حيث يدور حول 3 أمهات تنظمن عملية سطو على متجر بقالة، وسط أحداث ومفارقات كوميدية.

نيللي كريم هذا العام قررت أن تظهر بشكل كوميدي من خلال مسلسل "فراولة" الذي يقدم في 15 حلقة، ويشاركها بطولته مصطفى خاطر وشيماء سيف، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار، تحلم بالثراء الفاحش، لذلك تعمل في عدة وظائف مختلفة من بينها "إنفلونسر" و "قارئة فنجان".

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "كامل العدد" الذي قامت ببطولته دينا الشربيني وشريف سلامة، يطل الثنائي هذا العام من خلال الجزء الثاني للمسلسل، الذي يعتمد على المفارقات الكوميدية التي تحدث بين الوالدين وأبنائهما.

كما يطل أكرم حسني في مسلسل جديد هذا العام يحمل اسم "بابا جه"، يشاركه بطولته نسرين أمين، وتدور أحداثه أيضا في 15 حلقة، من خلال أب يعمل مدير فندق لكنه يواجه العديد من المواقف والأزمات الكوميدية مع أبنائه.