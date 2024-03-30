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حماقي
حماقي ضيف "بيج تايم بودكاست"

حماقي لعمرو أديب.. أمي زملكاوية أكثر منك ومشكلتكم الحديث عن حظ الأهلي

العربية.نت
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كشف النجم محمد حماقي عن وجود انقسام بين أفراد عائلته الكبيرة من حيث تشجيع فريقي الأهلى والزمالك.

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وقال حماقي خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC: "أنا كنت زملكاوي، وأخويا زملكاوي، وأمي زملكاوية أكثر منك وبعنف".

وأضاف: "يوم ما الزمالك كسب بيراميدز بثلاثة أهداف، أمي كلمتني وقالت اللي خايف يروح، فقلت لها الاختبار الحقيقي ماتش السوبر بعدها بين الأهلي والزمالك".

وردا على تعليق عمرو أديب بأن الأهلي يكسب دائما بالحظ، قال محمد حماقي: "أكبر مشكلة عند الزملكاوية إن أي حاجة يعملها الأهلي يقولوا عليها حظ".

كما تحدث حماقي أيضاً خلال اللقاء عن لحظة ولادة ابنته فاطمة (6 سنوات) وعن مشاعره عندما قام بحملها لأول مرة، هذا فضلاً عن كشفه أن أكثر ما يزعجه هو الإهانة والتجاوز في الإساءة بين الناس وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "بودكاست بيج تايم" Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024، ويجري معهم حوارات ودية ومرحة حول إنجازاتهم والعقبات التي واجهتهم خلال حياتهم. وتُعرض حلقات البرنامج على منصة "شاهد".

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