أول تعليق من كريم عبدالعزيز على استخدام اللهجة العامية في "الحشاشين"

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كشف الممثل المصري كريم عبدالعزيز أن نهاية مسلسل "الحشاشين"، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي، ستكون مفاجأة تمامًا للجمهور.

وفي مقابلة مع برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "9090" المصرية، اليوم الاثنين، أعرب عبدالعزيز عن رأيه في اختيار اللغة العامية للحديث بها في المسلسل والانتقادات الكثيرة التي واجهها صناع العمل، واعتبر أن عدم اختيار "الفصحى" هو الرأي الأصح.

"سهولة توصيل المسلسل للناس"

وقال في لقائه: "وجهة نظري أن اختيار اللغة العامية هو الصح، فإحنا قدمنا عملا عن حقبة تاريخية مهمة، والعمل مش كتاب تاريخ هو مستوحى من التاريخ وهي دي الدراما".

وتابع: "فيه 60 مصدر في ناس قالت حسن الصباح كويس وفيه ناس قالت حسن الصباح وحش، في الآخر أنت بتقرأ وبتكون وجهة نظرك".

وأوضح: "اختيار اللغة العامية في رأيي هو الصح لأن هدف أي عمل هو وصوله لأكبر عدد من المشاهدين، فاللغة العامية سهلت توصيل المسلسل للناس، خصوصًا أن الأحداث قديمة والأسماء صعبة فأنا شايف تبسيطها أفضل وأنا مع العامية المصرية".