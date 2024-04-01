اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كريم عبدالعزيز من مسلسل الحشاشين (إنستغرام)
كريم عبدالعزيز من مسلسل الحشاشين (إنستغرام)
شهر رمضان

أول تعليق من كريم عبدالعزيز على استخدام اللهجة العامية في "الحشاشين"

اعتبر أن عدم اختيار "الفصحى" هو الرأي الأصح

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف الممثل المصري كريم عبدالعزيز أن نهاية مسلسل "الحشاشين"، الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي، ستكون مفاجأة تمامًا للجمهور.

وفي مقابلة مع برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "9090" المصرية، اليوم الاثنين، أعرب عبدالعزيز عن رأيه في اختيار اللغة العامية للحديث بها في المسلسل والانتقادات الكثيرة التي واجهها صناع العمل، واعتبر أن عدم اختيار "الفصحى" هو الرأي الأصح.

"سهولة توصيل المسلسل للناس"

وقال في لقائه: "وجهة نظري أن اختيار اللغة العامية هو الصح، فإحنا قدمنا عملا عن حقبة تاريخية مهمة، والعمل مش كتاب تاريخ هو مستوحى من التاريخ وهي دي الدراما".

بعد جدل "حلم الجنة" في "الحشاشين".. ماذا تقول المصادر التاريخية؟ مصر خاص بعد جدل "حلم الجنة" في "الحشاشين".. ماذا تقول المصادر التاريخية؟

وتابع: "فيه 60 مصدر في ناس قالت حسن الصباح كويس وفيه ناس قالت حسن الصباح وحش، في الآخر أنت بتقرأ وبتكون وجهة نظرك".

وأوضح: "اختيار اللغة العامية في رأيي هو الصح لأن هدف أي عمل هو وصوله لأكبر عدد من المشاهدين، فاللغة العامية سهلت توصيل المسلسل للناس، خصوصًا أن الأحداث قديمة والأسماء صعبة فأنا شايف تبسيطها أفضل وأنا مع العامية المصرية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط