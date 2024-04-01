بعدما أحبه الجمهور.. هل أخفق كريم عبد العزيز في "الحشاشين"؟

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اهتمام كبير حصل عليه مسلسل "الحشاشين" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز حيث يجسد شخصية "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين.

لكن الاهتمام صاحبه جدل كبير حول نجاح كريم عبد العزيز من عدمه في تجسيد تلك الشخصية المحيرة، خاصة أن النجم المصري حظي بحب المتابعين وارتباطهم بشخصية "حسن الصباح".

هذا الأمر دفع جزءا من المتابعين لانتقاد بطل المسلسل، بحجة أنه لم يغلف الشخصية بالشر الكامل كي يكرهها المشاهد، خاصة أنها تمثل الشر في المسلسل.

الناقد الفني طارق الشناوي تحدث لـ"العربية.نت" عن هذه الانتقادات، وطالت الجمهور "بتوجيه التحية" للفنان المصري كريم عبد العزيز، لأنه وافق على تقديم شخصية "حسن الصباح".





كريم عبد العزيز في الحشاشين كريم عبد العزيز في الحشاشين كريم عبد العزيز في الحشاشين

ووجّه الشناوي التحية "في البداية للمخرج بيتر ميمي الذي رشح النجم المصري"، ثم وجّه التحية بعدها "لكريم بعد قبوله تقديم هذا الدور"، كما شدد الشناوي على أن "الشخصيات الشريرة التي من المفترض أن يقدمها الفنان كي يكرهها الجمهور انتهت".

وتابع: "لكن التحدي في الوقت الحالي هو تقديم شخصية إنسانية مثل حسن الصباح، شخصية لديها ما يكفي من الكاريزما والذكاء"، مؤكداً أن هذه الشخصية بالتحديد لا تعيش صراعاً داخلياً حول ما إذا كانت على صواب أو خطأ".

وأضاف: "تمتلك الشخصية قناعة تامة أنها على صواب، حتى في المشهد الذي يأمر فيه حسن الصباح بقتل ابنه، لذلك كانت الشخصية مغرية للغاية للفنان المصري كريم عبد العزيز".

الفنان المصري سبق وأن وصف تلك الشخصية بأنها أصعب شخصية قدمها أو سيقدمها. وعلّق الشناوي على هذا الأمر قائلاً إن "كريم عبد العزيز بداخله ممثل أكثر من النجم. هناك نجوم لديهم جاذبية للأضواء، ولكن في الوقت نفسه هناك ممثلون.. لذلك كان دور حسن الصباح فرصة لكريم عبد العزيز كي يستعرض قدراته التمثيلية ويخرج كل مكنون إبداعه، وهو ما كان سبباً في نجاحه".

وضرب الناقد الفني المثال بالراحل رشدي أباظة الذي كان يقال عنه في وقته "نجم النجوم"، ورغم ذلك قدم أدوار شر كثيرة للغاية، وصدقه الجمهور لأنه ممثل. واعتبر أن "أباظة كان استثنائياً في جيله، وهو الحال نفسه بالنسبة لكريم عبد العزيز، الذي وظف الكاريزما الخاصة به من أجل خدمة الدور، فصار المسلسل يتابع داخل العالم العربي وخارجه، وهو ما سيحسب في التاريخ لكريم عبد العزيز".