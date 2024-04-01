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نيللي كريم
خاص

نيللي كريم ترد عبر "تفاعلكم": لم يتم ترشيح باسم سمرة لأي عمل معي

نيللي كريم ردت على زميلتها انتصار مؤكدةً أن "الباليه ليس عيباً"

القاهرة - مايسة السروي 
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في أول رد فعل لها عقب تصريحات الفنان باسم سمرة بحقها خلال برنامج "رامز جاب من الآخر"، قالت الفنانة نيللي كريم إنها تلتزم الصمت حيالها خاصة أنها "تعلمت الفن من باسم سمرة".

وأضافت نيللي كريم، خلال مقابلة مع "العربية.نت" ومع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" مساء الأحد إن تصريحات باسم سمرة، والتي قال فيها إنها استبعدته من أحد أعمالها الدرامية وفضلت الاستعانة بزوجها، منافية للواقع. وأضافت أنها لم تلتق بباسم منذ مسلسل "بنت اسمها ذات"، ولم يتم ترشيحه لأي عمل درامي من بطولتها.

في سياق آخر، قالت نيللي كريم إنها تحترم زميلتها الفنانة انتصار "لأنها فنانة كبيرة"، إلا أن تصريحاتها الأخيرة، والتي قالت فيها إن "نيللي كريم ليست ممثلة لكنها راقصة باليه"، لم تعجبها. وقالت معلقةً: "وكأن الباليه عيب أو أن راقصات البالية قادمات من الشارع!".

هذا وهنأت نيللي كريم انتصار على دورها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهد"، مؤكدة أنها قدمته بشكل جيد.

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وعند سؤالها عن علاقتها بالمنتج جمال العدل، أكدت أن العلاقة بينهما لم تنقطع مثلما ادعى البعض، وأن عملها مع شركة إنتاج أخرى هذا العام ليس دليلاً على توتر العلاقة بينها وبين شركة العدل، "فجمال العدل من كبار منتجي الدراما في مصر"، حسب تعبيرها. وأكدت أنها تكن له كل الاحترام، مضيفةً أنها كان لا بد أن تخوض التجربة مع شركة أخرى "من باب التغيير".

وقالت نيللي كريم إنه لم يكن لديها رغبة هذا العام في المشاركة ضمن السباق الرمضاني، إلا أن مسلسل "فراولة" لفت انتباهها خاصة أنه عمل كوميدي يتكون من 15 حلقة فقط، وهذا ما شجعها بشكل كبير على المشاركة فيه.

وفي هذا السياق، قالت نيللي كريم إن "العلاج بالطاقة أمر موجود في الحقيقة"، لذلك قررت أن تطرح هذا الموضوع بشكل خفيف وليس عميقاً في مسلسل "فراولة"، مؤكدةً أن البعض لا يؤمن بهذا الأمر لكنها تترك التفسير الصحيح للعلم.

يشار إلى أن نيللي كريم تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسلي "فراولة " و"ليه لا".

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