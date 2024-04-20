دويتو غنائي بين عمرو دياب ومحمد فؤاد بحفل زفاف نجل الأخير

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قدم الفنان عمرو دياب دويتو غنائيا مع الفنان محمد فؤاد خلال احتفال الأخير بزفاف نجله، ليل الجمعة، حيث صعد الثنائي على المسرح وغنّى معا أحد الأغنيات. وبعد تهنئة محمد فؤاد بالزفاف، غنى "الهضبة" عددا من أغانيه الشهيرة، وسط تصفيق الحاضرين.

واحتفل الفنان محمد فؤاد بزفاف نجله الأكبر عبدالرحمن، حيث أقيم الحفل بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور كثيف من نجوم الفن في مصر، حيث كانت "العربية.نت" حاضرة.

وحضر الفنان محمد حماقي برفقة فرقته الموسيقية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، وأكد حماقي خلال الحفل أن الفنان محمد فؤاد كان من بين النجوم الذين أحيوا حفل زفافه منذ سنوات على زوجته نهلة الحاجري، لذلك فوجوده لإحياء زفاف نجله "من الواجب"، بحسب تعبيره.

وحضر الحفل أيضا باقة من نجوم الفن والرياضة، كما حضر عدد من نجوم الغناء مثل حميد الشاعري وايهاب توفيق ومصطفى قمر وحمادة هلال والفنان محمد لطفي والمطربة مي فاروق وغيرهم.