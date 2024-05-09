شقيق ياسمين عبدالعزيز يفجر مفاجأة عن عودتها للعوضي: هيحصل

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فجر الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، مفاجأة بشأن عودة الأخيرة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي، بعد منشور أثار التساؤلات.

فقد نشر عبر صفحته على "فيسبوك" صورا تجمعه بشقيقته، وكتب أمس الأربعاء "اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم".

وعلق عدد كبير من من المتابعين بالقول إن وائل يبدو أنه يلمح إلى عودة ياسمين والعوضي.

فيما تساءلت إحدى المتابعات على منشور عبد العزيز، قائلة "يعني حترجع للعوضي؟"، ليرد عليها بقوله: "هيحصل" مع إيموجي للمصافحة في دليل على الاتفاق.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من تصريحات الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة" التي أكدت فيه أنها لا تزال تعشق طليقها أحمد العوضي، رغم انفصالهما في يناير/كانون الثاني الماضي.

متأثرة وتبكي

كما قالت وهي متأثرة وتبكي إنها اكتشفت عدم شعورها بالحب قبل علاقتها بأحمد العوضي، معلقة: "أنا كنت فاكرة اللي قبل كده ده حب، لأ ده مش حب، الحب الحقيقي أحمد".

وفيما يخص احتمالية العودة إليه مرة أخرى بعد الانفصال، أكدت ياسمين عبد العزيز أن الأمر متروك للأيام، وأكدت أنها تركت الأمر لله يختار لها ما يريد.

أما عن أسباب الانفصال، فأكدت عبد العزيز أن هناك سببا للانفصال لا يمكنها الحديث عنه، غير أنها شددت على أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق.

الحب الحقيقي

وقبل ذلك، أكد العوضي أن الحب الحقيقي والوحيد في حياته كان مع زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، مضيفا، خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، أنه عاش معها العديد من المواقف والمراحل اللافتة، ولن تأتي امرأة بعدها سيحبها كما زوجته السابقة.

يذكر أن الثنائي أعلنا انفصالهما رسميا في يناير الماضي وسط حالة واسعة من الجدل، من دون أن يكشفا الأسباب.

وفي بداية أبريل الجاري، ألغى الفنانان المصريان متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستغرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.