جديد قضية عصام صاصا.. "متهم بالقتل الخطأ ويبكي بشكل هستيري"

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في جديد قضية مطرب المهرجانات المصري الشهير عصام صاصا، بعد دهسه لرجل أربعيني وأب لـ 4 أطفال في حادث دائري المنيب ما تسبب في وفاته، كشفت محامية المطرب تفاصيل ما حدث وحالته النفسية.

وقالت سامية عبدالغفار إن الاتهامات التي وجهت للمطرب هي القتل الخطأ، وإن الحادث وقع أثناء عودة عصام من عمله على الطريق الدائري في الخامسة صباحاً بعد صلاة الفجر مباشرة.

كما كشفت المحامية الحالة النفسية التي يمر بها الفنان قائلة إنه يعيش في حالة انهيار شديدة وبكاء هستيري بسبب الحادث الذي لم يتوقع حدوثه، مشيرة إلى أن المجني عليه مر من أمام سيارة صاصا بشكل مفاجئ ولم يعرف يتخطاها ما أدى إلى دهسه، وفق ما ذكرته لموقع "القاهرة 24".

وتابعت "كما أن الطريق كان مظلما والإضاءة ضعيفة على الطريق، والمتوفى كان يسير في مكان ليس مخصصاً لعبور المشاة، ولا يوجد به رصيف، وأن صاصا كان يسير على سرعة ما بين 70 أو 80، وأنه حاول تفاديه، حيث إن المتوفى ظهر فجأة ولم يتوخ الحذر في ذلك المكان".

واختتمت أنه تم أخذ عينة لإجراء تحليل المخدرات للفنان عصام صاصا، مبينة أن حالته سيئة للغاية وغير قادر على التواصل مع أحد.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

فيما أكد شقيقه في تصريحات سابقة لموقع القاهرة 24 أن مطرب المهرجانات عصام صاصا خصص مرتبا شهريا لأسرة المتوفى على الطريق الدائري، قائلا: "هنعوضهم بمبلغ محترم ومعاش شهري".