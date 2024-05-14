اسم سارة دندراوي في قضية سب وقذف بمصر.. والسبب "مقابلة"

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تفاجأت الإعلامية السعودية سارة دندراوي، مذيعة قناة "العربية" ومقدمة برنامج "تفاعلكم"، أثناء لقائها مع الناقد الفني طارق الشناوي على الهواء مباشرة خلال حلقة أمس الاثنين، أنها متورطة في قضية سب وقذف في مصر.

وخلال حديث طارق الشناوي عن أزمته الأخيرة مع نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي، تطرق في حديثه للبرنامج معلنا عن ورود اسم سارة في محضر آخر مقدم ضده.

هاني شاكر يقيم دعوى سب وقذف

ويتضمن المحضر قضية سب وقذف من الفنان هاني شاكر، وبحسب ما قاله الشناوي خلال لقائه :"أنت كمان اسمك في محضر سب وقذف من هاني شاكر ضدي بسبب مقابلة سابقة بيننا".

كما أوضح الشناوي أن الفنان هاني شاكر استند في دعوى السب والقذف إلى اللقاء الذي أجرته سارة دندراوي معه سابقا وعبر خلال البرنامج عن رأيه، وهو ما اعتبره شاكر سبا وقذفا.

"ملهاش دعوة"

من جانبها، أكدت سارة دندراوي عدم استدعائها وعدم وجود أي محاضر ضدها حيث ردت على طارق الشناوي، معلقة وممازحة "محضر المقابلة هيكون التحقيق فيه معك أنت، استعد"، ليمازحها الأخير: "هدافع عنك وهقول ملهاش دعوة".

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد كشف عن تلقيه استدعاء من قسم شرطة "مصر القديمة"، بعد تقديم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بلاغا يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، حيث تعود الأزمة إلى يوم 9 إبريل الماضي، الذي كتب فيه طارق الشناوي مقالاً بإحدى الصحف المصرية بعنوان "المال أم النفوذ أم الموهبة؟! "، وذكر خلاله أن أشرف زكي يستخدم نفوذه في ترشيح إقدام زوجته الفنانة روجينا كإحدى بطلات الدراما المصرية.

اللجوء للقانون

من جانبه، قال أشرف زكي لـ"العربية.نت"، إنه بالفعل تقدم ببلاغ ضد الناقد طارق الشناوي نظير ما أورده في مقاله، حيث إنه لا يحب الدخول في جدال معه وفضل اللجوء للقانون من أجل الحصول على حقه.

وأضاف زكي أنه لا يرغب دائما التعليق على مثل هذه الأمور، فالأمر متروك للقضاء المصري الذي سيفصل في هذه القضية، ومهما كان القرار فعليه أن يقبله دون نقاش.

الشناوي ينتقد أشرف زكي.. وروجينا

من جانبه، هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي في لقائه مع سارة الدندراوي عبر برنامج "تفاعلكم" قائلا: "المقال اللي كتبته حبًا في روجينا وموهبتها اللي ممكن تروح بسبب اختياراتها في ناس بتدخل حرب مش بتاعتها، وفي فرق بين ناس ليها نفوذ والناس بتحترمها وتلبي طلباتهم من نفسها، وفرق بين الناس اللي عندها نفوذ وبتستغلها عشان تحقق اللي هي عايزاه".

وتحدث عن روجينا مهاجما تقديمها أعمالاً من بطولتها المطلقة وقال: "روجينا بقالها 3 سنين بتقدم أعمال بطولات مطلقة وملهاش تأثير ولو كان ليها أثر كان بان في الشارع أو على السوشيال ميديا وكلامي حبًا في روجينا وموهبتها".