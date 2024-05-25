حرموها من ابنها.. ريم عبدالله تبكي بحرقة وتوجه رسالة

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رغم أنها من الممثلات اللاتي يحاولن إبعاد حياتهن الشخصية عن الإعلام، إلا أن النجمة السعودية ريم عبدالله فجرت مفاجآت كثيرة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
بكت بحرقة
فقد أوضحت الفنانة بداية أنها كانت متزوجة من شخصية مشهورة، مشددة على وجوب عدم ذكر اسمه.
وقالت خلال بودكاست "احكي مع مالك"، إنها انتقلت من الزواج إلى الخلع، واستكملت حديثها موضحة: "عندما تكون إنسانا ناضجا وواعيا، تستطيع قول لأ".
كما تحدثت ريم عبدالله عن ابنها الوحيد وهي تبكي، مبينة أنها محرومة من رؤيته مؤخراً بسبب مشاكل مع طليقها.
وقالت بحرقة: "ابني سلطان أتمنى أشوفك في مكان تستاهله"، مضيفة أنه لا يحق لأحد على وجه الأرض أن يحرم أماً من فلذة كبدها.
ريم عبدالله تتأثر بالدموع اثناء حديثها عن ابنها:— Gorgeous (@gorgeous4ew) May 23, 2024
"الله يحفظك واشوفك في مكان تستاهله ويكون فيه عوض جميل" 🥺💔pic.twitter.com/5IIELmRsP9
كما تابعت باكية: "أقول لابني الله يحفظك وأشوفك في مكان تستاهله ومكان يكون فيه عوض جميل.. ما أخاف يلومني في المستقبل هو هيفهم كل شيء، ولا أقبل أصلاً إنه ما يفهم إلا الحقيقة ما راح أزيف".
"تريند"
يذكر أن ريم كانت تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فور انتهاء الحلقة، حيث علق كثيرون على نضجها وطريقة كلامها عن زواجها وانفصالها.
فيما تعاطف آخرون مع قصتها، مشيرين إلى أن أبشع أنواع الانتقام هو حرمان الأهل من أبنائهم.
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