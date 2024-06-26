عمرو دياب يتجاهل تحدي صلاح.. ومحمد رمضان يقبله

1 دقيقة للقراءة

رداً على تحدٍّ أطلقه نجم المنتخب المصري محمد صلاح، قبل الفنانان المصريان محمد رمضان وأحمد سعد نشر صورة لعضلاتهما "بدون فلتر"، فيما لم يتفاعل عمرو دياب مع التحدي وتجاهل طلب "مو".

فقد قبل الفنان محمد رمضان تحدي نجم المنتخب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ونشر صورته دون فلتر.

وظهر صاحب "نمبر ون" في الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، يقف مع مجموعة من الشبان العاملين، مرتديًا شورتًا رياضيًا فقط، وكتب: "مفيش أحسن من العمال الأبطال الشقيانين أشاركك معهم التحدي يا أبو صلاح".

كذلك، نشر أحمد سعد صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، استعرض فيها عضلاته، معلقا: "تم قبول التحدي محمد صلاح.. دون فلتر".

وكان محمد صلاح نشر، أمس الثلاثاء، صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، تحدى فيها عددًا من النجوم، بنشر صورة لعضلاتهم، أولهم الفنان عمرو دياب، ثم محمد رمضان، وأحمد سعد، ولاعب نادي الزمالك عبد الله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس.

وظهر صلاح واقفا أمام حمام سباحة بشورت في مكان يطل على البحر، وكتب: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر".

‏يذكر أن صلاح يقضي حاليا عطلته الصيفية، بعد انتهاء الموسم الكروي مع نادي ليفربول، ومشاركته في مباراتين مع منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.