محمد صلاح يتحدى عمرو دياب.. بصورة مستعرضاً عضلاته

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تحدى نجم كرة القدم المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، عددا من النجوم أبرزهم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد بصورة للصيف.

فقد نشر اللاعب الشهير صورة له وهو يرتدي شورتا فقط، ويقف أمام حمام سباحة كبير، مستعرضاً عضلاته مرفقة بهاشتاغ "تحدي صورة الصيف بدون فلتر". وأشار لكل من حساب النجم عمرو دياب ومحمد رمضان والمطرب المصري أحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد، ووكيل أعماله رامي عباس.

وقبل الصورة بعدة أيام نشر صلاح صورة من نفس المكان، مع رمز تعبيري للبحر من مكان ما، في إشارة إلى إجازته الصيفية.

كذلك نشر صلاح صورة أخرى جمعته مع ابنته الصغرى "كيان" تصدر بها محركات البحث في مصر، أمس الاثنين.

وظهر نجم ليفربول وهو يحضن صغيرته مُبتسماً معها أمام المرآة، ما أثار إعجاب الجمهور.

‏يذكر أن صلاح يقضي حاليا عطلته الصيفية، بعد انتهاء الموسم الكروي مع نادي ليفربول، ومشاركته في مباراتين مع منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واحتفل نادي ليفربول الإنجليزي، السبت الماضي، بمرور 7 أعوام على انضمام محمد صلاح لصفوف فريق الريدز في صيف العام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.