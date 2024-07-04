اختلفا على الميراث.. زوجة أحمد السقا تقاضي شقيقها

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قررت زوجة الفنان أحمد السقا مقاضاة شقيقها بسبب الميراث، وحضرت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان المصري، اليوم الخميس، إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفقة المحامي الخاص بها.

فقد كشفت بعض المصادر أن زوجة الفنان تذهب إلى المحكمة لحضور جلسات القضايا الخاصة بمطالبتها بحقها في تركة والدها الراحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، والتي لم تتمكن منها منذ وفاته عام 2021.

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واتهمت مها شقيقها مصطفى الصغير، بالامتناع عن إعطائها حقها ونصيبها في ميراث والدها، حيث قام بوضع يده على جميع فروع شركة والدها، وإيراداتها وأرباحها والتي تمتد فروعها عبر أنحاء مصر وخارجها.

شقيق مها الصغير يقاضيها

من جانبه، أقام مصطفى الصغير دعوى قضائية ضد شقيقته مها، لاتهامها بالتسبب في خسارته وتعطيل شركته وعدم تمكن مجلس الإدارة من ممارسة أعماله بسبب شكوى كيدية منها، حسبما جاء في دعواه.

وواصل شقيق زوجة الفنان أحمد السقا في دعواه أن شقيقته تسببت في خسارته المادية نتيجة شكوى تقدمت بها الأخيرة ضده بسبب الميراث، والتي قضت فيها المحكمة برفضها الدعوى الأصلية، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

خلافات بسبب الميراث

وأوضح أنه نتيجة رفعها دعوى ضده بسبب الميراث، أدى إلى إعاقة أعمال الشركة وعدم تمكن مجلس الإدارة بسبب الدعوى عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في جميع الأعمال، ومنها صرف الأرباح وكذا صرف مليون جنيه لحساب المشكو في حقها، والعديد من الأمور التي أوجب القانون عرضها على الجمعية العامة، بما يتأكد معه أن المشكو في حقها كانت الأساس في التسبب بخسارة الشركة ماديا.

قرار المحكمة

وقررت المحكمة المختصة بقبول الدعوى، وتم تحديد جلسة لنظرها خلال الأيام القادمة.

يذكر أن محمد الصغير خبير التجميل، ووالد الإعلامية مها الصغير، توفي في التاسع والعشرين من يناير 2021 إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد 3 أسابيع من إصابته بالمرض وحجزه في المستشفى.