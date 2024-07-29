"أهز الدنيا من مكاني".. أول رد فعل للمخرج محمد سامي بعد استدعائه للتحقيق

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بعد أن تصدر اسم المخرج المصري محمد سامي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن هذه المرة لم يكن بسبب أعماله الناجحة وإنما بسبب اتهام مدير مركز صيانة سيارات شهير بتعدي المخرج عليه بالضرب بسبب خدش في سيارته الفارهة، وبعد أن قررت النيابة المصرية استدعاء المخرج المصري محمد سامي بتهمة ضرب مدير مركز صيانة، أظهر رد فعل تجاهله للواقعة.

ففي أول رد فعل للمخرج المصري، قام محمد سامي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وذلك في أول ظهور له بعد مشاجرته مع مدير مركز صيانة سيارات، وظهر محمد سامي في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنية "أهز الدنيا من مكاني" للمطرب مروان يونس، وكان برفقته زوجته مي عمر التي شاركته الرقص أيضا داخل سيارته.

بداية الأزمة

واستدعت نيابة مدينة الشيخ زايد بالجيزة، المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة للسيارات، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به، فضلا عن سبه وقذفه.

بدأت الأزمة عندما ذهب محمد سامي إلى أحد مراكز الصيانة بالشيخ زايد لعمل طبقة حماية لسيارته الجديدة والتي يصل سعرها إلى 20 مليون جنيه من الخدوش.

وترك المخرج المصري السيارة عدة أيام بالمركز وسافر إلى منطقة الساحل الشمالى لحين الانتهاء منها، إلا أنه فوجئ أثناء استلام السيارة بوجود خدوش بها، وبعض الأتربة والأوساخ أسفل الطبقة التي وضعها عمال المركز على السيارة، استشاط المخرج غضبا، وطلب مقابلة مدير المركز ليشتد النقاش بينهما ويتحول لمشادة كلامية واشتباك بالأيدي.

وغادر سامي المركز وتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا ضد مدير المركز اتهمه بإتلاف سيارته الفارهة، ليتحول المحضر بعدها إلى النيابة التي بدورها استدعت مدير المركز للتحقيق.

وفي أقواله، اتهم مدير المركز المخرج الشهير بالتعدي عليه بالضرب، حيث قال إن محمد سامي وجه له ضربة قوية بقدمه أسفل بطنه، ولكمة بيده في وجهه مما أحدث له إصابة أسفل العين.

وفرغت النيابة كاميرا مراقبة لبيان ملابسات الواقعة، وأسفر التفريغ عن أن كاميرا المراقبة لم ترصد الواقعة بالكامل، فطلبت النيابة تفريغ باقي الكاميرات.

وقررت نيابة الشيخ زايد استدعاء المخرج محمد سامي لسماع أقواله في اتهام مدير مركز صيانة سيارات له بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصاباته، والسب والشتم، كما قررت استدعاء مدير أعمال محمد سامي كشاهد على الواقعة، حيث تصادف وجوده وتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين.

وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيل مدير مركز صيانة سيارات شهير بعد الاستماع لأقواله في مشاجرته مع المخرج محمد سامي بضمان محل إقامته.

واستمعت النيابة لأقوال مدير مركز صيانة السيارات في شقين؛ الأول باعتباره مجنيا عليه، حيث اتهم المخرج محمد سامي بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عدة إصابات به، وقدم تقريرا طبيا يفيد بما لحق به من إصابات.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المركز كمتهم بعدما اتهمه المخرج محمد سامي بإتلاف سيارته والتعدي عليه بالسب والشتم.