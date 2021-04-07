خالد سامي يجري عملية زرع كلى.. ومفاجأة حول المتبرع

بعد تأكيدات طبية على تحسن حالته الصحية، كشفت عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، أنه يستعد لإجراء عملية زرع كلى، إلا أن هوية المتبرع كانت مفاجئة.

وأضافت أن الأطباء لم ينتظروا الحصول على متبرع من خارج العائلة، فقرروا أن تتبرع له ابنته سارة البالغة من العمر 25 عاماً بكليتها، رغم رفض والدها، مشيرة إلى أن العائلة أصرت عليه، وتم إجراء الفحوصات المطلوبة كاملة.

كذلك أشارت العتيبي إلى أن حالة زوجها في تحسن مستمر، مضيفة أنه استعاد ذاكرته وعاد تنفسه إلى الوضع الطبيعي، لافتةً إلى أنه خرج من المستشفى ويقضي حالياً فترة نقاهة استعداداً للعملية، التي من المقرر أن تجري في الثاني من رمضان.

وفيما يتعلق بأسباب تدهور صحته سابقا ودخوله في غيبوبة، قالت: "لم نعرف أسبابها حتى الآن، إلا أن حالته بدأت بالتحسن بشكل مستمر".

يذكر أن "العربية.نت" كانت تابعت حالة الفنان السعودي منذ دخوله المستشفى، إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة ١٨ يوماً. وأوضحت زوجته حينها أنه تكلم بصوت غير مسموع، ولكنه استجاب للمؤثرات والأحاديث، وسُمح لها بزيارته، والتحدث معه.