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إيمانويل ماكرون لدى تسجيله هدفاً من ركلة جزاء في مباراة خيرية الأربعاء (رويترز)

بعيداً عن السياسة وهمومها.. فيديو لماكرون يستعرض قدراته الكروية

دبي - العربية.نت
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يبدو أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ فضل أخذ إجازة قصيرة من السياسة وهمومها. فقد استعرض قدراته الرياضية قبل أولمبياد باريس 2024 منفذاً ركلة جزاء في مباراة كرة قدم خيرية.

وفي التفاصيل، سدد كرة منخفضة بالزاوية البعيدة للمرمى بينما ظل حارس المرمى ثابتاً على خط المرمى أمس الأربعاء.

إلى جانب لاعبين دوليين

وكان الرئيس الفرنسي يلعب المباراة التي أقيمت في باريس لجمع أموال لصالح الأطفال في المستشفيات، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

إيمانويل ماكرون خلال المباراة (رويترز)
إيمانويل ماكرون خلال المباراة (رويترز)

حيث ضم فريق ماكرون (46 عاماً) إيدن هازارد وديدييه دروغبا وديدييه ديشان مدرب فرنسا، وفاز على الفريق المنافس بقيادة مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر وصامويل إيتو 5-3، وفق ما نقلت رويترز.

"فريقان والهدف واحد"

وكتب على منصة "إكس": "فريقان والهدف واحد: هو تحسين الحياة اليومية للأطفال والشبان الصغار في المستشفيات".

إيمانويل ماكرون خلال المباراة (رويترز)
إيمانويل ماكرون خلال المباراة (رويترز)

يشار إلى أن الفعاليات الرياضية للرئيس الفرنسي، الذي سجل أيضاً ركلة جزاء في مباراة خيرية عام 2021، زادت في الرياضة خلال الفترة التي تسبق أولمبياد باريس.

كما التقطت له صور وهو يتدرب على الملاكمة الشهر الماضي، ووعد بالسباحة في نهر السين قبل دورة باريس الأولمبية.

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