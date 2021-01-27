رغم الوباء.. الأفراح عامرة في ديار "شانيل"

شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية مجموعة من العروض كان أبرزها عرض Chanel. وقد اتخذ هذا الأخير شكل فيلم قصير استحضر حفل زفاف ريفيّ أُقيم في الجنوب الفرنسي، رغم أن تصويره تمّ في "القصر الكبير" بباريس التي اعتادت الدار تقديم عروضها فيه.

خيمة بيضاء نُصبت للمناسبة وقد تزيّن المكان بالأضواء والأزهار، أما الحضور فاقتصر على عدد من سفيرات وصديقات الدار من الشهيرات، منهن الممثلات بينيلوبي كروز وماريون كوتيارد، والمغنية فانيسا بارادي وابنتها العارضة ليلي روز ديب اللواتي احترمن جميعاً قواعد التباعد الاجتماعي بالجلوس بعيداً عن بعضهن البعض.

أجواء الفرح خيّمت على العرض بوجود العروس وصديقاتها في مناسبة بدت أشبه بعائليّة. وقد ارتدين تصاميم استلهمتها المديرة الإبداعيّة للدار فيرجيني فيارد من حقبة عشرينيّات القرن الماضي التي كانت تالية للحرب العالميّة الأولى والتي تميّزت بالأمل بمستقبل أفضل. وهو الأمل نفسه الذي يرافقنا في العام 2021 ببلوغ غد أفضل حيث لا ألم ولا وباء يعكّر على الناس صفو الحياة.

32 إطلالة فقط تضّمنها العرض، وهو نصف العدد الذي كنّا نشهده عادةً في عروض Chanel السابقة. وذلك نتيجة الظروف الاستثنائيّة التي يشهدها العالم حالياً. خامات الدانتيل، والتول، تكرر استعمالها في تنفيذ أثواب باستيليّة مشرقة فيما خرج التويد من طابعه الكلاسيكي المملّ ليزيّن أزياءً عصريّة متخذاً شكل سراويل وتنانير تمّ تنسيقها مع سترات بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه.

الكشاكش والعقد تكرر ظهورها في أكثر من إطلالة أما التطريز فجاء خجولاً حيناً وطاغياً حيناً آخر ، ولكنه لم يفقد أبداً لمساته الأنثويّة. وقد انحسرت الأكسسوارات لتحلّ مكانها أقواس من ورود طبيعيّة زيّنت الرؤوس احتفالاً بقدوم العروس على حصان أبيض وبثوب راقٍ جسّد كل مفاهيم الأناقة العصريّة البعيدة عن مظاهر التكلّف، وبأسلوب Chanel الذي يبقى حياً في كل زمان ومكان. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة الدار من الأزياء الراقية لربيع وصيف2021 فيما يلي: