كيف بدت أول مجموعة للعرائس من دار "آشي" السعودية؟

استطاعت دار "آشي" Ashi Studio السعودية أن تثبت على مرّ السنوات إبداعها في تقديم أجمل التصاميم من الخياطة الراقية. وهي قرّرت مؤخراً أن تطلق أول مجموعاتها من أزياء الزفاف. تعرّفوا عليها فيما يلي.

الإعلان عن إطلاق هذه المجموعة جاء منذ بضعة أيام عبر صفحة @ashistudio عبر موقع إنستغرام من خلال فيديو قصير يتضمّن صوراً لزفاف النجمة غرايس كيلي على رينيه أمير موناكو في العام 1956. وقد أُرفق هذا الفيديو بتعليق يعلن عن إطلاق أول مجموعة من أزياء الزفاف الحالمة والرومنسيّة التي تحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي.

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جاء في هذا التعليق: "العديد من العرائس حول العالم اضطررن لتأجيل أحلامهن بحفل زفاف ساحر، والبعض الآخر اضطر لإلغاء هذه الاحتفالية والتخلّي عن ارتداء الثوب الأبيض. ولكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها بخطى بطيئة، بدأنا نستعيد بعض الأمل، ولذلك قررت دار آشي أن تعيد إحياء بعض السحر وتقدّم دعمها للعرائس عبر إطلاق مجموعة خاصة من أزياء الزفاف. وإذا كانت صناعة الموضة اتجهت في الفترة الأخيرة إلى تبنّي قواعد البساطة، فإن Ashi Studio سلكت درب الفخامة مستوحيةً أفكارها من العصور الذهبيّة للأعراس الملكيّة التي عرفها الماضي. وهذا ما دفعها إلى ابتكار تصاميم تتخطّى مفهوم البساطة وتسعى إلى الفخامة إرضاءً لرغبات العرائس في التميّز. وهي بذلك تنتقل بهنّ إلى عالم ساحر مليء بالابتكارات وترسم لهنّ مستقبلاً يكلّله الجمال".

بهذه العبارات عرّفت دار Ashi Studio عن مجموعتها الأولى من أزياء الزفاف التي خصّصت لها صفحة جديدة على موقع إنستغرام باسم @ashistudiobridal. وهي بدأت من خلالها بتقديم مجموعة من أثواب الزفاف الفاخرة التي تزيّنت بالتطريز الغنيّ وبدت ملوكيّة بطابعها.