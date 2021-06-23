لأول مرة.. ماسة نادرة تُعرض للبيع بالعملة الرقميّة

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات عن عرضها ماسة نادرة إجاصيّة الشكل للبيع بمزاد علنيّ خلال شهر يوليو المقبل. وهي ستكون أول ماسة في التاريخ تُعرض للبيع بالعملة الكلاسيكيّة أو الرقميّة. إليكم التفاصيل.

كشفت "سوذبيز" أنها المرة الأولى التي تُعرض فيها ماسة بهذا الحجم للبيع بالعملة الرقميّة، إذ لم يُسجّل سابقاً بيع أي من المقتنيات الثمينة بهذا النوع من العملة. يبلغ وزن هذه الماسة 101,38 قيراط، وهي تحمل اسم The Key10138 وتُعتبر واحدة من 10 ماسات في العالم يفوق وزنها المئة قيراط وتمّ عرضها للبيع في مزاد. وهي تتضمن فقط ماستين بالقطع الإجاصيّ النادر.

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يُنتظر أن يتراوح سعر هذه الماسة في المزاد بين 10 و15 مليون دولار أميركي. وسيتمّ عرضها للبيع يوم الجمعة الواقع في 9 يوليو المقبل بمدينة هونغ كونغ، على أن يتمّ قبول الدفع بالعملات الكلاسيكيّة أو الرقميّة. وقد أعلن باتي وونغ رئيس الفرع الآسيوي لدار "سوذبيز" في هذا المجال: "هذه لحظة رمزيّة سوف يتمّ خلالها بيع أقدم المواد الفاخرة بأحدث العملات المتطوّرة".

شهد سوق العملات الرقميّة سنةً متقلّبة عرفت خلالها نمواً كبيراً وتراجعاً خطيراً. وقد شهدت الولايات المتحدة قبول التعامل بهذا النوع من العملات في أوساط مختلفة، فيما أصبحت السلفادور أول بلد في العالم يعتمد البيتكوين كعملة قانونيّة.

وكانت دار "سوذبيز" أشرفت خلال شهر مايو الماضي على بيع أول لوحة فنيّة بالعملة الرقميّة بلغ سعرها 12,9 مليون دولار. وأعلنت الدار أنه في العام الماضي كان هناك طلباً قوياً من جيل الشباب وتحديداً في آسيا على الماس الأبيض، والمجوهرات، وسواها من المنتوجات الفاخرة. وسوف يتذكّر التاريخ ماسة The Key10138 على أنها أول حجر كريم يتمّ عرضه للبيع في العالم بالعملة الرقميّة.

كما يُعتبر الماس الإجاصيّ الشكل من أكثر الأحجار الكريمة المطلوبة، وتُعتبر ماسة "كوليغان"، التي يبلغ وزنها 530 قيراطاً وتشكّل جزءاً من جواهر التاج البريطاني، أشهر ماسة من هذا النوع. والجيدر ذكره أن أعلى سعر تمّ دفعه لماسة غير ملوّنة في مزاد علنيّ هو لماسة بيضاويّة الشكل يبلغ وزنها 118,28 قيراط وتمّ بيعها بمبلغ 30,8 مليون دولار في "سوذبيز" بهونغ كونغ في العام 2013.